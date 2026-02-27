Servisne informacije [27. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
27.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, ponegdje umjerena naoblaka. Jutarnja temperatura -1°C, a dnevna do 15°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:15 do 9:45 sati - Martina Divalta 121-131 Nep
od 8:30 do 13:00 sati - Ivana Gundulića 17, 17/a, Reisnerova ulica 36, 40-42 par, 42/a, 44, 44/a, 46, Zrinjevac 1-5 nep, 5/a, 7-9 nep, 9/b
od 9:00 do 13:00 sati - Antuna Mihanovića 2-10 par, 10/a, 12, 1-9 nep, Matije Antuna Reljkovića 2-4 par, 4/a, 6, 6/a, 8-18 par, 18/a, 1-11 nep, 11/a, 13-17 nep, 17/a, Reisnerova ulica 24-28 par, 28/a, 30-32 par, 32/a, 34, 17-37 nep, 37/a, 39-41 nep, 41/a, 41/b, 43-45 nep,45/a,47-59 nep, 59/a, 61-63 nep, Trg Augusta Šenoe 2-6 par, 1-5 nep, Trg Franje baruna Trenka 2-4 par, 3, Ulica Bartula Kašića 50-52 par, 52/a, 54-58 par, 58/a, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 30-36 par, 38/a, 38/b, 43, 43/a, 45, 45/a, 47-53 nep, 53/a,55-57 nep, Ulica Stjepana Radića 25, Zagrebačka 12-36 par, 11-13 nep, 13/a, 15-39 nep
od 9:00 do 14:00 sati - Marjanska ulica 2, 6-14 par, 14/a, 16, 16/a, 18, 18/a, 18/b, 20, 20/a, 22-24 par, 28-40 par, 40/a, 1-13 nep, 13/a, 13/b, 15, 15/a, 17, 17/a, 19, 19/a, 21, 21/a, 23-39 nep, Retfala nova 26, Marjanska ulica 2, 6-14 par, 14/a, 16, 16/a, 18, 18/a, 18/b, 20, 20/a, 22-24 par, 28-40 par, 40/a, 1-13 nep, 13/a, 13/b, 15, 15/a, 17, 17/a, 19, 19/a, 21, 21/a, 23-39 nep, Kapelska ulica 44-56 par, 60-72 par, 72/a, 72/b, 72/c, 72/d, 74-92 par, 98-100 par, 39-41 nep, 41/a, 41/b, 43-51 nep, Paklenička ulica 9
Tenja
od 10:30 do 12:00 sati - Antunovačka 2-24 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [23.-28.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [19.-25.02.2026.] [program]
- Filmšnite – DACH - filmske večeri [2026.]
- CineStar Osijek [26.02.-04.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Stara Pekara, Tvrđa: Predavanje "Fromm – Čovjek i zdravo društvo"
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje zbirke pjesama autorice Ljiljane Selak Grginović "Priče iz boce"
- Portanova: Čuj, srce ti priča!
- 32. Proljetni i 26. Obrtnički sajam
