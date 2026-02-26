Osijek gradi pet školskih sportskih dvorana uz osam milijuna eura bespovratnih sredstava
26.02.2026. 14:59
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić u četvrtak je u Zagrebu preuzeo ugovore za izgradnju pet školskih sportskih dvorana u sklopu Poziva „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Ugovore mu je uručio predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.
Riječ je o projektima izgradnje dvorana pri osnovnim školama Vijenac, Ljudevit Gaj, Dobriša Cesarić, August Šenoa i Tin Ujević, ukupne vrijednosti veće od 12,5 milijuna eura. Od toga je osam milijuna eura osigurano iz bespovratnih sredstava NPOO-a.
– Drago mi je da smo danas dobili sredstva za ovih pet škola koje smo prijavili. Od ukupno 12,5 milijuna eura, čak osam milijuna su bespovratna sredstva. Već smo ranije dobili ugovore za četiri škole, tako da sada govorimo o ukupno devet osječkih škola s osiguranim sredstvima. Sveukupno smo prijavili 15 projekata – 14 dogradnji i jednu potpuno novu školu – istaknuo je gradonačelnik Radić.
Naglasio je kako je riječ o najvećem ulaganju u osnovno školstvo u Osijeku u posljednjih 30 godina, ukupne vrijednosti 52 milijuna eura, pri čemu Grad Osijek sudjeluje s više od 11 milijuna eura.
Osim ulaganja u infrastrukturu s ciljem uvođenja jednosmjenske nastave, Grad planira i izgradnju centralne školske kuhinje vrijedne oko devet milijuna eura, čime bi Osijek postao prvi grad u Hrvatskoj s takvim modelom organizacije prehrane za osnovnoškolce.
– Želimo da sva djeca imaju ravnomjernu i jednaku školsku prehranu, ali i jednake uvjete rada i priliku za napredovanje. Uz infrastrukturne projekte, financiramo besplatne radne bilježnice i školski pribor za sve osnovnoškolce, sufinanciramo produženi boravak, osiguravamo 160 pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama, nagrađujemo najbolje učenike i mentore te studentima financiramo vozačke ispite – naveo je gradonačelnik Radić.
Foto: Osijek.hr
