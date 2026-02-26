Ivan Radić

Gradonačelnik Osijekau četvrtak je u Zagrebu preuzeo ugovore za izgradnjuu sklopu Poziva „“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Ugovore mu je uručio predsjednik Vlade RHRiječ je o projektima izgradnje dvorana pri osnovnim školama, ukupne vrijednosti veće od 1. Od toga jeosigurano iz bespovratnih sredstava NPOO-a.– istaknuo je gradonačelnik Radić.Naglasio je kako je riječ o najvećem ulaganju u osnovno školstvo u Osijeku u posljednjih 30 godina, ukupne vrijednosti, pri čemu Grad Osijek sudjeluje s više odOsim ulaganja u infrastrukturu s ciljem uvođenja, Grad planira i izgradnjuvrijedne oko, čime bi Osijek postao prvi grad u Hrvatskoj s takvim modelom organizacije prehrane za osnovnoškolce.– naveo je gradonačelnik Radić.