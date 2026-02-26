34-godišnji biciklist napuhao rekordnih 2,78 promila!
26.02.2026. 12:15
Na području PU osječko-baranjske jučer su policijski službenici u nadzoru prometa evidentirali četiri vozača (jedan osobnog automobila i tri bicikla) koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola. Tri vozača odbili su podvrgnuti se preliminarnom testiranju na droge, kao i liječničkom pregledu.
Njima su izdani prekršajni nalozi s kaznom od 1.320 eura, zaštitnim mjerama zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca te šest negativnih prekršajnih bodova.
Rekorder napuhao 2,78 promila alkohola krvi
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u ponoć u Belišću, kada su policijski službenici u nadzoru prometa zaustavili 34-godišnjeg biciklista, a koji je napuhao 2,78 promila alkohola u krvi.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Njima su izdani prekršajni nalozi s kaznom od 1.320 eura, zaštitnim mjerama zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca te šest negativnih prekršajnih bodova.
Rekorder napuhao 2,78 promila alkohola krvi
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u ponoć u Belišću, kada su policijski službenici u nadzoru prometa zaustavili 34-godišnjeg biciklista, a koji je napuhao 2,78 promila alkohola u krvi.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)