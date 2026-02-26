PU osječko-baranjske

Na područjujučer su policijski službenici u nadzoru prometa evidentirali četiri vozača (jedan osobnog automobila i tri bicikla) koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod. Tri vozača odbili su podvrgnuti se preliminarnom testiranju na droge, kao i liječničkom pregledu.Njima su izdani prekršajni nalozi s kaznom od, zaštitnim mjerama zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca te šest negativnih prekršajnih bodova.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u ponoć u, kada su policijski službenici u nadzoru prometa zaustavili, a koji je napuhaoalkohola u krvi.