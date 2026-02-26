Dan sigurnijeg interneta i Dan ružičastih majica - Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja

Naš Centar za sigurniji internet provedeno je ukupno 1.458 aktivnosti u kojima je sudjelovalo 63.110 osoba tijekom prošle godine. Samo u Osijeku održane su 1.103 aktivnosti s više od 52 tisuće sudionika, u Zagrebu 180 aktivnosti s 5.762 sudionika, a u Splitu 175 aktivnosti s 4.839 sudionika. Riječ je o radionicama, predavanjima, konferencijama, edukacijama i stručnim skupovima koji su obuhvatili djecu, mlade, roditelje, odgojno-obrazovne djelatnike, stručnjake iz sustava socijalne skrbi, policije i zdravstva

Tomislav Ramljak

Osijeku, Zagrebu i Splitu

Puli.

Otvaranje ureda u Puli predstavlja jasan signal da lokalne i regionalne vlasti prepoznaju potrebu za sustavnom zaštitom djece u digitalnom i stvarnom okruženju te aktivno podupiru razvoj stručnih kapaciteta na svom području. U planu je daljnje širenje djelovanja i na druge dijelove Hrvatske, čime se gradi mreža dostupne i pravovremene podrške

Denis Rukavina

583 objave

kontinuirano raste

Foto: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

U mjesecu kada obilježavamo, koristimo priliku još jednom istaknuti koliko jevažno i trajno pitanje u javnom prostoru. Upravo je zaštita djece u središtu rada, u sklopu kojeg djeluje iKroz kontinuiran stručni rad, svakodnevne terenske aktivnosti, razvoj novih usluga i njihovu dostupnost u različitim dijelovima Hrvatske, kao i kroz kvalitetnu suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama, institucijama sustava i lokalnim zajednicama, gradimo mrežu podrške koja djeci i mladima pruža sigurnost onda kada im je najpotrebnija.Tijekom 2025. godine Centar je proveoGotovosvakodnevno je radilo s djecom, mladima i roditeljima kroz savjetovanja, edukacije, preventivne programe i stručne intervencije. Uprovedeno jeusmjerenih na razvoj socijalnih vještina, jačanje samopouzdanja i učenje nenasilne komunikacije. Savjetodavne i prijavne linije potvrđuju razmjere potrebe za podrškom, naš Helpline je zabilježio, dok je putem Hotlinea zaprimljenoSvaka od tih brojki predstavlja konkretnu situaciju u kojoj je djetetu bila potrebna zaštita i stručna pomoć.Djelatnici Centra u 2025. godini prešli sukako bi usluge bile dostupne djeci i obiteljima i izvan velikih urbanih sredina, jer zaštita djece ne smije ovisiti o mjestu stanovanja.– istaknuo je, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.Uz urede u, krajem godine potpisan je ugovor s Istarskom županijom o otvaranju novog ureda u– rekao je, stručnjak za kibernetičku sigurnost djece i mladih iz CNZD.Prateći aktivnosti djece i mladih, Centar je iznimno aktivan na društvenim mrežama, ali i putem medija. Bilježimo 1.092 medijske objave na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, na našim su društvenim mrežama objavljenekoje su ostvarile gotovo dva milijuna dosega. Riječ je o dva milijuna prilika da se pošalje poruka o prevenciji nasilja, sigurnosti na internetu i važnosti pravovremene reakcije.Podaci iz 2025. godine jasno pokazuju da je riječ o sustavu koji, po broju aktivnosti, po dosegu, po teritorijalnoj pokrivenosti i po institucionalnoj podršci. U mjesecu posvećenom sigurnosti djece još se jednom potvrđuje da prevencija, podrška i reakcija nisu jednokratne aktivnosti, već trajna obveza društva. Djeca zaslužuju sigurnost svakoga dana, a odgovorne institucije i zajednice to sve snažnije prepoznaju i podupiru.