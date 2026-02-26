Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
U mjesecu kada obilježavamo Dan sigurnijeg interneta i Dan ružičastih majica - Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, koristimo priliku još jednom istaknuti koliko je zaštita djece važno i trajno pitanje u javnom prostoru. Upravo je zaštita djece u središtu rada Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, u sklopu kojeg djeluje i Centar za sigurniji internet.

Kroz kontinuiran stručni rad, svakodnevne terenske aktivnosti, razvoj novih usluga i njihovu dostupnost u različitim dijelovima Hrvatske, kao i kroz kvalitetnu suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama, institucijama sustava i lokalnim zajednicama, gradimo mrežu podrške koja djeci i mladima pruža sigurnost onda kada im je najpotrebnija.

Tijekom 2025. godine Centar je proveo niz aktivnosti. Gotovo 40 stručnjaka svakodnevno je radilo s djecom, mladima i roditeljima kroz savjetovanja, edukacije, preventivne programe i stručne intervencije. U osam poludnevnih boravaka provedeno je 398 aktivnosti usmjerenih na razvoj socijalnih vještina, jačanje samopouzdanja i učenje nenasilne komunikacije. Savjetodavne i prijavne linije potvrđuju razmjere potrebe za podrškom, naš Helpline je zabilježio 1.262 kontakta, dok je putem Hotlinea zaprimljeno 246 prijava. Svaka od tih brojki predstavlja konkretnu situaciju u kojoj je djetetu bila potrebna zaštita i stručna pomoć.

Djelatnici Centra u 2025. godini prešli su 172.000 kilometara kako bi usluge bile dostupne djeci i obiteljima i izvan velikih urbanih sredina, jer zaštita djece ne smije ovisiti o mjestu stanovanja.

- Naš Centar za sigurniji internet provedeno je ukupno 1.458 aktivnosti u kojima je sudjelovalo 63.110 osoba tijekom prošle godine. Samo u Osijeku održane su 1.103 aktivnosti s više od 52 tisuće sudionika, u Zagrebu 180 aktivnosti s 5.762 sudionika, a u Splitu 175 aktivnosti s 4.839 sudionika. Riječ je o radionicama, predavanjima, konferencijama, edukacijama i stručnim skupovima koji su obuhvatili djecu, mlade, roditelje, odgojno-obrazovne djelatnike, stručnjake iz sustava socijalne skrbi, policije i zdravstva – istaknuo je Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Uz urede u Osijeku, Zagrebu i Splitu, krajem godine potpisan je ugovor s Istarskom županijom o otvaranju novog ureda u Puli.

- Otvaranje ureda u Puli predstavlja jasan signal da lokalne i regionalne vlasti prepoznaju potrebu za sustavnom zaštitom djece u digitalnom i stvarnom okruženju te aktivno podupiru razvoj stručnih kapaciteta na svom području. U planu je daljnje širenje djelovanja i na druge dijelove Hrvatske, čime se gradi mreža dostupne i pravovremene podrške – rekao je Denis Rukavina, stručnjak za kibernetičku sigurnost djece i mladih iz CNZD.

Prateći aktivnosti djece i mladih, Centar je iznimno aktivan na društvenim mrežama, ali i putem medija. Bilježimo 1.092 medijske objave na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, na našim su društvenim mrežama objavljene 583 objave koje su ostvarile gotovo dva milijuna dosega. Riječ je o dva milijuna prilika da se pošalje poruka o prevenciji nasilja, sigurnosti na internetu i važnosti pravovremene reakcije.

Podaci iz 2025. godine jasno pokazuju da je riječ o sustavu koji kontinuirano raste, po broju aktivnosti, po dosegu, po teritorijalnoj pokrivenosti i po institucionalnoj podršci. U mjesecu posvećenom sigurnosti djece još se jednom potvrđuje da prevencija, podrška i reakcija nisu jednokratne aktivnosti, već trajna obveza društva. Djeca zaslužuju sigurnost svakoga dana, a odgovorne institucije i zajednice to sve snažnije prepoznaju i podupiru.


Foto: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




