Vikend koji ima sve: LEGO čarolija, modne novosti i više od shoppinga u Portanovi
26.02.2026. 11:00
Vikend pred nama u Portanovi donosi puno više od klasičnog shoppinga. Kraj veljače rezerviran je za dane u kojima se isprepliću briga o zdravlju, humanost, obiteljska zabava i prve proljetne modne inspiracije. Posjet Portanovi tako postaje prilika da učinite nešto dobro za sebe – i za druge.
U petak, 27. veljače 2026., od 16 do 19 sati, na 1. katu ispred Müllera održat će se javnozdravstveni projekt „Čuj, srce ti priča!“ u organizaciji CroMSIC – Odbora za javno zdravstvo udruge studenata medicine. Povodom Svjetskog dana pulsa posjetitelji će moći besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i razinu šećera u krvi, analizirati sastav tijela te sudjelovati u edukaciji o osnovnim postupcima reanimacije uz stručno vodstvo. Bez najave, bez čekanja i potpuno besplatno – mali podsjetnik koliko je važno zastati i poslušati što nam srce poručuje.
Subota donosi već provjerenu dozu kreativne energije. Na 1. katu ispred Müllera održava se izložba fantastičnih modela od LEGO® kockica u organizaciji Kluba Kockice, prvog i jedinog LEGO kluba u Hrvatskoj s prestižnim RLUG statusom. Maštoviti modeli prepuni detalja oduševit će sve generacije, a dodatni razlog za dolazak su i posebne pogodnosti na LEGO asortiman u Baby Centru i Mülleru. Jer za igru, inspiraciju i malo dječje radosti nikada nije kasno!
Isti dan, od 16 do 19 sati, posjetitelji mogu učiniti i humano djelo. Na 2. katu, preko puta MOOD Bara, održava se dobrovoljno darivanje krvi! Nekoliko minuta vašeg vremena nekome može značiti cijeli život – a upravo takve geste daju dodatnu vrijednost svakodnevici.
Uz bogat program, trgovine Portanove već su ispunjene novim proljeće/ljeto ’26 kolekcijama. Svježe boje, laganiji materijali i moderni krojevi najavljuju promjenu sezone - stoga zabilježite svoje favorite i imajte na umu kako je sljedeća srijeda, 4. ožujka Portastična, kada većina trgovina priprema popuste na novu kolekciju – idealan trenutak za prvo proljetno osvježenje garderobe.
Ovu nedjelju, 1. ožujka, trgovine neće raditi, dok će zabavni sadržaji na 2. katu biti dostupni prema prilagođenom radnom vremenu. Dobra vijest je da kraj mjeseca donosi i dvije radne nedjelje, pa će prilika za shopping i druženje u Portanovi biti napretek.
Odlična zabava, modna inspiracija i prilika za dobra djela čekaju vas na jednom mjestu - ovaj vikend rezervirajte za Portanovu!
Odlična zabava, modna inspiracija i prilika za dobra djela čekaju vas na jednom mjestu - ovaj vikend rezervirajte za Portanovu!
