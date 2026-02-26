Nastavlja se pad oboljelih od gripe
26.02.2026. 10:05
U Hrvatskoj se nastavlja smirivanje ovogodišnje sezone gripe. Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), zaključno s 22. veljače 2026. godine zaprimljeno je ukupno 40.630 prijava oboljelih od gripe u sezoni 2025./2026. Samo u posljednjem, 8. tjednu evidentirana je 131 nova prijava, čime se nastavlja trend pada broja oboljelih.
Prijave iz svih županija, najviša stopa u Osječko-baranjskoj
Slučajevi gripe prijavljeni su iz svih hrvatskih županija. U 8. tjednu najveća stopa prijava na 100.000 stanovnika zabilježena je u Osječko-baranjska županija, što tu županiju svrstava među trenutačno najpogođenija područja u zemlji. Kao i prijašnjih sezona, najveća stopa incidencije bilježi se među djecom predškolske i školske dobi, dok je najniža među osobama starijima od 65 godina. Ipak, upravo su starije osobe i kronični bolesnici skupine kod kojih gripa češće dovodi do težih komplikacija.
Sezona gripe redovito se povezuje s tzv. viškom smrtnosti – povećanim brojem umrlih u odnosu na razdoblja izvan sezone gripe. Kod rizičnih skupina, posebice osoba starijih od 65 godina te kroničnih bolesnika neovisno o dobi, gripa je češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.
Teško je precizno utvrditi koliko osoba umre izravno od gripe, a koliko neizravno – zbog pogoršanja osnovne bolesti ili razvoja komplikacija poput upale pluća ili sepse. Tijekom ove sezone do sada je prijavljeno 75 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama.
U posljednjem tjednu tek 1 % pozitivnih uzoraka
Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu pri Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u posljednjem tjednu samo je 1 posto testiranih uzoraka bio pozitivan na virus gripe. U svim pozitivnim uzorcima detektiran je virus gripe tipa A.
Pad broja prijava i nizak udio pozitivnih uzoraka upućuju na postupno gašenje epidemijskog vala, no stručnjaci i dalje pozivaju na oprez, osobito kada je riječ o zaštiti najranjivijih skupina stanovništva.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
