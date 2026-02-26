smirivanje

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

40.630 prijava

131 nova prijava

pada broja

Prijave iz svih županija, najviša stopa u Osječko-baranjskoj

Osječko-baranjska županija

najpogođenija područja

djecom predškolske i školske dobi

viškom smrtnosti

75 smrtnih ishoda

U posljednjem tjednu tek 1 % pozitivnih uzoraka

Nacionalnog referentnog centra za gripu

1 posto

Pad broja prijava i nizak udio

gašenje

Foto: Osijek031.com/Arhiv

U Hrvatskoj se nastavljaovogodišnje sezone gripe. Prema najnovijim podacima(HZJZ), zaključno s 22. veljače 2026. godine zaprimljeno je ukupnooboljelih od gripe u sezoni 2025./2026. Samo u posljednjem, 8. tjednu evidentirana je, čime se nastavlja trendoboljelih.Slučajevi gripe prijavljeni su iz svih hrvatskih županija. U 8. tjednu najveća stopa prijava na 100.000 stanovnika zabilježena je u, što tu županiju svrstava među trenutačnou zemlji. Kao i prijašnjih sezona, najveća stopa incidencije bilježi se među, dok je najniža među osobama starijima od 65 godina. Ipak, upravo su starije osobe i kronični bolesnici skupine kod kojih gripa češće dovodi do težih komplikacija.Sezona gripe redovito se povezuje s tzv.– povećanim brojem umrlih u odnosu na razdoblja izvan sezone gripe. Kod rizičnih skupina, posebice osoba starijih od 65 godina te kroničnih bolesnika neovisno o dobi, gripa je češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.Teško je precizno utvrditi koliko osoba umre izravno od gripe, a koliko neizravno – zbog pogoršanja osnovne bolesti ili razvoja komplikacija poput upale pluća ili sepse. Tijekom ove sezone do sada je prijavljenopovezanih s gripom i njezinim komplikacijama.Prema podacimapri Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u posljednjem tjednu samo jetestiranih uzoraka bio pozitivan na virus gripe. U svim pozitivnim uzorcima detektiran je virus gripe tipa A.pozitivnih uzoraka upućuju na postupnoepidemijskog vala, no stručnjaci i dalje pozivaju na oprez, osobito kada je riječ o zaštiti najranjivijih skupina stanovništva.