Vijesti::Sport
Prodaja ulaznica za predstojeći ogled između Osijeka i Vukovara počinje u četvrtak, 26. veljače u 10 sati i trajat će do subote, 28. veljače 2026., dakle i na dan utakmice. Radno vrijeme stadionskih blagajni, odnosno Ticket pointa na Opus Areni bit će u četvrtak i petak od 10 do 18 sati te u subotu u vremenu od 10 do 15:30. Svi upiti vezani za godišnje ulaznice i članstvo na dan utakmice obrađuju se do 13 sati.

Dakako da je ulaznice moguće kupiti i online, preko portala ulaznice.nk-osijek.hr, također od četvrtka u 10 i sve do subote u 15:30 sati. Također, ako niste u mogućnosti prisustvovati utakmici, u navedenom razdoblju imate dostupnu opciju "Prepusti legi kartu". To je moguće ostvariti u slučaju da svoje mjesto na tribini prepuštate aktivnom članu NK Osijeka koji ne posjeduje godišnju ulaznicu na svoje ime i prezime. Opcija je dostupna do subote u 11 sati.


Foto: Igor Miličić/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




