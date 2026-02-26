Servisne informacije [26. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
26.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla koje može biti i na sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura 1°C, a dnevna do 12°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 13:00 sati - Josipa Jurja Strossmayera 183-189 nep
od 8:30 do 10:00 sati - Ulica bagrema 2-8, 1-7, Ulica breza 2-8, 1-11, Ulica brijestova 2-12, Ulica kestenova 1-45
od 8:30 do 13:00 sati - Josipa Jurja Strossmayera 272-316, Mlinska 2-46, 11-57, Ulica Šándora Petöfia 109-111
Tenja
od 8:00 do 13:00 sati - Ivana Gorana Kovačića 2, 3, Osječka 140/a-188 par, Ulica Antuna Barca 50/a-68, 55-57
Višnjevac
od 12:00 do 14:00 sati - Ivana Filipovića 2-44 par
Čepin
od 12:00 do 13:00 sati - Mala branjevina
Aljmaš, Dalj, Dalj planina, Aljmaš planina
od 8:00 do 15:00 sati - Aljmaš: Aljmaška planina, Mladena Palinkaša, Rudina balinac, Rudina bulićev dol, Rudina crkvina, Rudina klainac, Rudina kod bagremika, Rudina kod vilme, Rudina perinac, Rudina provalija, Rudina sad, Rudina stepanićevac, Rudina čauševac, Rudina čvorkovac,
Aljmaška planina; Aljmaška planina, Čačin dol, Šandora Petefija,
Dalj: Rudina busija, Rudina dolovi, Rudina ljubojev čot, Rudina vodice,
Planina Daljska: Šandora Petefija 111
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [23.-28.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [19.-25.02.2026.] [program]
- Filmšnite – DACH - filmske večeri [2026.]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Mengying Jia otvara novu sezonu Ciklusa mladih glazbenika u Osijeku
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)