Kraj povlastica za male pakete: EU uvodi nova carinska pravila
25.02.2026. 13:57
Vijeće Europske unije službeno je usvojilo nova carinska pravila za male pakete koji ulaze u EU, uglavnom naručene putem interneta. Ukida se dosadašnje oslobođenje od carine za pošiljke do 150 eura kako bi se zaštitili prodavači unutar Unije od nelojalne konkurencije.
Carine na svu robu počet će se primjenjivati kada 2028. godine proradi novi Carinski podatkovni centar EU-a. Do tada će, od 1. srpnja 2026., vrijediti privremena paušalna carina od 3 eura po svakoj kategoriji proizvoda u paketu vrijednom do 150 eura. Primjerice, ako paket sadrži proizvode iz dvije različite tarifne kategorije, naplatit će se 6 eura.
Ova mjera trebala bi povećati prihode EU-a i nacionalnih proračuna. Privremena carina primjenjivat će se do 1. srpnja 2028., uz mogućnost produljenja, nakon čega će je zamijeniti redovne carinske tarife.
Reforma dolazi u trenutku snažnog rasta e-trgovine – broj malih paketa u EU se od 2022. udvostručuje svake godine, a 2024. ih je stiglo 4,6 milijardi, od čega 91 % iz Kine. EU zato provodi širu reformu carinskog sustava kako bi se prilagodila povećanom opsegu trgovine i novim okolnostima.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Carine na svu robu počet će se primjenjivati kada 2028. godine proradi novi Carinski podatkovni centar EU-a. Do tada će, od 1. srpnja 2026., vrijediti privremena paušalna carina od 3 eura po svakoj kategoriji proizvoda u paketu vrijednom do 150 eura. Primjerice, ako paket sadrži proizvode iz dvije različite tarifne kategorije, naplatit će se 6 eura.
Ova mjera trebala bi povećati prihode EU-a i nacionalnih proračuna. Privremena carina primjenjivat će se do 1. srpnja 2028., uz mogućnost produljenja, nakon čega će je zamijeniti redovne carinske tarife.
Reforma dolazi u trenutku snažnog rasta e-trgovine – broj malih paketa u EU se od 2022. udvostručuje svake godine, a 2024. ih je stiglo 4,6 milijardi, od čega 91 % iz Kine. EU zato provodi širu reformu carinskog sustava kako bi se prilagodila povećanom opsegu trgovine i novim okolnostima.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)