Europske unije

nova carinska pravila

oslobođenje od carine

Unije

Carinski podatkovni centar EU-a

1. srpnja 2026.

3 eura

150 eura

dvije različite

6 eura

povećati prihode

1. srpnja 2028.

redovne carinske tarife.

udvostručuje

4,6 milijardi,

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Vijećeslužbeno je usvojiloza male pakete koji ulaze u EU, uglavnom naručene putem interneta. Ukida se dosadašnjeza pošiljke do 150 eura kako bi se zaštitili prodavači unutarod nelojalne konkurencije.Carine na svu robu počet će se primjenjivati kada 2028. godine proradi novi. Do tada će, od, vrijediti privremena paušalna carina odpo svakoj kategoriji proizvoda u paketu vrijednom do. Primjerice, ako paket sadrži proizvode iztarifne kategorije, naplatit će seOva mjera trebala biEU-a i nacionalnih proračuna. Privremena carina primjenjivat će se do, uz mogućnost produljenja, nakon čega će je zamijenitiReforma dolazi u trenutku snažnog rasta e-trgovine – broj malih paketa u EU se od 2022.svake godine, a 2024. ih je stiglood čega 91 % iz Kine. EU zato provodi širu reformu carinskog sustava kako bi se prilagodila povećanom opsegu trgovine i novim okolnostima.