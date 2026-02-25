Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
U nastavku kriminalističkog istraživanja policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrdili su postojanje osnovane sumnje da je 32-godišnjakinja sa šireg područja Virovitice, uz svoga ranije prijavljenog partnera, kao lažna policajaka počinila kaznena djela prijevare na štetu 81-godišnjakinje, oštećene za 4.100 eura te 90-godišnjakinje, oštećene 4.500 eura, izvijestili su iz policije.

Ujedno su razriješene i dvije prijevare koje je počinila na području PU požeško-slavonske i PU koprivničko-križevačke.

Protiv osumnjičene slijedi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Mesingano posuđe...
Prodajem mesingani : ...
Na prodaju – Prost...
Na prodaju – Prostrana...
Patuljasta Pudla m...
Mužjak patuljaste pudl...
Francuski Buldog p...
Odgajivačnica Francusk...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:193

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa