Lažna policajka harala Slavonijom: Umirovljenicama uzela tisuće eura!
25.02.2026. 13:02
U nastavku kriminalističkog istraživanja policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrdili su postojanje osnovane sumnje da je 32-godišnjakinja sa šireg područja Virovitice, uz svoga ranije prijavljenog partnera, kao lažna policajaka počinila kaznena djela prijevare na štetu 81-godišnjakinje, oštećene za 4.100 eura te 90-godišnjakinje, oštećene 4.500 eura, izvijestili su iz policije.
Ujedno su razriješene i dvije prijevare koje je počinila na području PU požeško-slavonske i PU koprivničko-križevačke.
Protiv osumnjičene slijedi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Ujedno su razriješene i dvije prijevare koje je počinila na području PU požeško-slavonske i PU koprivničko-križevačke.
Protiv osumnjičene slijedi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)