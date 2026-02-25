Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske

kriminalističko istraživanje

39-godišnjak

više kaznenih djela

30.000 eura.

maskiran

ne gleda i ne mrda

srebrni nakit

5.000 eura

desetaka zlatnih poluga, zlatne dukate te novac

24.600 eura

pokušao ući

pregradu

tri metra,

udaljio s mjesta

uhićen

Foto: Pexels.com/Ilustracija

proveli sute utvrdili postojanje osnovane sumnje da jes prijavljenim prebivalištem u Republici Srbiji počiniorazbojništava u Osijeku tijekom prošle i ove godine, pričinivši pravnim osobama ukupnu materijalnu štetu od okoTereti ga se da je 18. lipnja prošle godine oko 9.20 satiušao u prostor pravne osobe u središtu Osijeku, u kojoj je preskočio pult i natjerao djelatnicu da klekne na tlo te joj je zapovjedio da ga. Razbojnik je potom počeo otvarati ladice i vitrine te joj i dalje zapovijedao da ne diže glavu. Nakon određenog vremena, kada je nastupila tišina, na mjesto događaja pozvana je policija. Počinitelj je odnio sa sobom, oštetivši pravnu osobu za okoRazbojnik je 8. studenog prošle godine oko 17.20 sati maskiran ušao u prostor pravne osobe na području II. policijske postaje Osijek, gdje je odmah preskočio pult te djelatnici zapovjedio da ode pod stol i da ništa ne dira, što ga je i poslušala. Tada je sa sobom odnio višeu raznim apoenima. Pričinio je štetu od okoNa koncu je osumnjičen da je 23. veljače u 19.27 sati maskiran ušao u prostor pravne osobe u središtu Osijeka, u prostor za kupce, a kada jeu prostor za djelatnike nije uspio jer su vrata bila zaključana, a ključ se nalazio u bravi s unutarnje strane. Potom je preskočiovisoku skorogdje je počeo odmah vikati na djelatnicu da mu otvori sef. Kako je djelatnica počela odmah glasno dozivati upomoć, razbojnik sedogađaja neobavljenog posla, izvijestili su iz policije.Razbojnik jejučer u Osijeku uz posebne mjere opreza, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja danas ujutro predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz Posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku.