Teror u osječkim poslovnicama: Maskirani razbojnik upadao i prijetio djelatnicama
25.02.2026. 12:20
Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske proveli su kriminalističko istraživanje te utvrdili postojanje osnovane sumnje da je 39-godišnjak s prijavljenim prebivalištem u Republici Srbiji počinio više kaznenih djela razbojništava u Osijeku tijekom prošle i ove godine, pričinivši pravnim osobama ukupnu materijalnu štetu od oko 30.000 eura.
Tereti ga se da je 18. lipnja prošle godine oko 9.20 sati maskiran ušao u prostor pravne osobe u središtu Osijeku, u kojoj je preskočio pult i natjerao djelatnicu da klekne na tlo te joj je zapovjedio da ga ne gleda i ne mrda. Razbojnik je potom počeo otvarati ladice i vitrine te joj i dalje zapovijedao da ne diže glavu. Nakon određenog vremena, kada je nastupila tišina, na mjesto događaja pozvana je policija. Počinitelj je odnio sa sobom srebrni nakit, oštetivši pravnu osobu za oko 5.000 eura.
Razbojnik je 8. studenog prošle godine oko 17.20 sati maskiran ušao u prostor pravne osobe na području II. policijske postaje Osijek, gdje je odmah preskočio pult te djelatnici zapovjedio da ode pod stol i da ništa ne dira, što ga je i poslušala. Tada je sa sobom odnio više desetaka zlatnih poluga, zlatne dukate te novac u raznim apoenima. Pričinio je štetu od oko 24.600 eura.
Na koncu je osumnjičen da je 23. veljače u 19.27 sati maskiran ušao u prostor pravne osobe u središtu Osijeka, u prostor za kupce, a kada je pokušao ući u prostor za djelatnike nije uspio jer su vrata bila zaključana, a ključ se nalazio u bravi s unutarnje strane. Potom je preskočio pregradu visoku skoro tri metra, gdje je počeo odmah vikati na djelatnicu da mu otvori sef. Kako je djelatnica počela odmah glasno dozivati upomoć, razbojnik se udaljio s mjesta događaja neobavljenog posla, izvijestili su iz policije.
Razbojnik je uhićen jučer u Osijeku uz posebne mjere opreza, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja danas ujutro predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz Posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
