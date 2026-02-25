Tržišna inspekcija provela 4.388 nadzora: u četvrtini slučajeva utvrđene nepravilnosti u provedbi mjera kontrole cijena
25.02.2026. 10:05
Tržišna inspekcija Državnog inspektorata provodi inspekcijske nadzore nad provedbom Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i kategorija proizvoda u trgovini na malo, koja je na snazi od 1. prosinca 2025. Ovom Odlukom određuje se najviša razina cijena za propisane proizvode i kategorije proizvoda te obveze trgovaca u pogledu informiranja potrošača, s ciljem ublažavanja poremećaja na tržištu i zaštite potrošača na području Republike Hrvatske.
U razdoblju od 7. veljače 2025. do 20. veljače 2026. tržišna inspekcija obavila je ukupno 4.388 nadzora. U provedbi Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena nepravilnosti nisu utvrđene u 74,18 % nadzora, dok su u 25,82 % slučajeva utvrđene povrede. Najčešće nepravilnosti odnosile su se na neisticanje vizualnih identifikacijskih oznaka (3.930 proizvoda), prodaju iznad najviše dopuštene cijene (377 proizvoda), neodređivanje cijene do propisane najviše razine za najmanje jedan artikl u pojedinim kategorijama (737 kategorija), kao i povrede vezane uz informiranje potrošača, uključujući neisticanje plakata i neosiguravanje zasebnih dijelova prodajnog prostora.
U nadzorima provedbe Odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene utvrđeno je da u 173 prodajna objekta za 1.854 kontrolirana proizvoda nije bila istaknuta dodatna cijena. Nadalje, 13 trgovaca iz kategorija supermarket, hipermarket, diskontna prodavaonica i Cash&Carry nije u potpunosti ispunilo obveze vezane uz objavu cjenika na mrežnim stranicama, dok su pojedini nadzori još u tijeku.
Za utvrđene prekršaje tržišna inspekcija Državnog inspektorata poduzet će propisane prekršajne mjere sukladno važećim odlukama.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U razdoblju od 7. veljače 2025. do 20. veljače 2026. tržišna inspekcija obavila je ukupno 4.388 nadzora. U provedbi Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena nepravilnosti nisu utvrđene u 74,18 % nadzora, dok su u 25,82 % slučajeva utvrđene povrede. Najčešće nepravilnosti odnosile su se na neisticanje vizualnih identifikacijskih oznaka (3.930 proizvoda), prodaju iznad najviše dopuštene cijene (377 proizvoda), neodređivanje cijene do propisane najviše razine za najmanje jedan artikl u pojedinim kategorijama (737 kategorija), kao i povrede vezane uz informiranje potrošača, uključujući neisticanje plakata i neosiguravanje zasebnih dijelova prodajnog prostora.
U nadzorima provedbe Odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene utvrđeno je da u 173 prodajna objekta za 1.854 kontrolirana proizvoda nije bila istaknuta dodatna cijena. Nadalje, 13 trgovaca iz kategorija supermarket, hipermarket, diskontna prodavaonica i Cash&Carry nije u potpunosti ispunilo obveze vezane uz objavu cjenika na mrežnim stranicama, dok su pojedini nadzori još u tijeku.
Za utvrđene prekršaje tržišna inspekcija Državnog inspektorata poduzet će propisane prekršajne mjere sukladno važećim odlukama.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)