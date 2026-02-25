Tržišna inspekcija Državnog inspektorata

Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena

4.388 nadzora

nisu utvrđene

74,18 % nadzora

25,82 % slučajeva

neisticanje vizualnih identifikacijskih oznaka

prodaju iznad najviše dopuštene cijene

neodređivanje cijene do propisane

1.854 kontrolirana

13 trgovaca

nije u potpunosti

Državnog inspektorata

provodi inspekcijske nadzore nad provedbomodređenih proizvoda i kategorija proizvoda u trgovini na malo, koja je na snazi od 1. prosinca 2025. Ovom Odlukom određuje se najviša razina cijena za propisane proizvode i kategorije proizvoda te obveze trgovaca u pogledu informiranja potrošača, s ciljem ublažavanja poremećaja na tržištu i zaštite potrošača na području Republike Hrvatske.U razdoblju od 7. veljače 2025. do 20. veljače 2026. tržišna inspekcija obavila je ukupno. U provedbi Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena nepravilnosti, dok su uutvrđene povrede. Najčešće nepravilnosti odnosile su se na(3.930 proizvoda),(377 proizvoda),najviše razine za najmanje jedan artikl u pojedinim kategorijama (737 kategorija), kao i povrede vezane uz informiranje potrošača, uključujući neisticanje plakata i neosiguravanje zasebnih dijelova prodajnog prostora.U nadzorima provedbe Odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene utvrđeno je da u 173 prodajna objekta zaproizvoda nije bila istaknuta dodatna cijena. Nadalje,iz kategorija supermarket, hipermarket, diskontna prodavaonica i Cash&Carryispunilo obveze vezane uz objavu cjenika na mrežnim stranicama, dok su pojedini nadzori još u tijeku.Za utvrđene prekršaje tržišna inspekcijapoduzet će propisane prekršajne mjere sukladno važećim odlukama.