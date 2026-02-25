Tomislav Radotić

A

l

e

n

P

e

t

r

o

v

i

ć

Zahvaljujem Željku Sopiću za sav trud koji je uložio, ali jednostavno nije išlo. Bodovno nismo ostvarili ono što smo htjeli, pa smo odlučili povjerenje u ovoj nezahvalnoj situaciji ukazati našem čovjeku Tomi Radotiću. Čestitam mu i želim sve najbolje i sigurno će mu trebati podrška svih nas, a drago mi je što je pokazao hrabrost da u ovim okolnostima prihvati izazov. On poznaje iznutra igrački kadar, vjerujem da će nam to biti prednost. Osim toga, uvijek nam je drago kada netko iz našeg okruženja dobiva šansu i vjerujem da će Tomo potvrditi svoj trenerski potencijal.

novi kormilar Bijelo-plavih

Prije svega zahvala kolegi Sopiću i njegovom stožeru. Ljudi su dali enormnu količinu energije, koliko su mogli i znali, a kako to biva u tim situacijama – potrebno je nešto više da bi kliknuli s momčadi. Takve stvari se događaju, zapravo su i neminovne, jasno je da smo svi zajedno pokušali napraviti što bolji rezultat. Preuzimam i ja svoj dio odgovornosti jer sam dvije godine u kontinuitetu u stožeru prve ekipe, mislim da svi trebamo tako razmišljati. Smatram da nekim svojim kompetencijama i iskustvom u radu s tim dečkima mogu pomoći da se stabiliziramo prije svega i onda krenemo krupnijim koracima prema naprijed.

Odagnati psihozu i fokusirati se na igru

Kako što prije i učinkovito vratiti momčad u nekakvu normalu, odnosno potaknuti svakog pojedinca na objektivni maksimum koji ubuduće naprosto ne smije izostati?

Svakako vjerujem da imamo način i modele kako ćemo detektirati najveće probleme i onda ih rješavati na terenu. Momčad vrijedi puno više nego što je dosad pokazala! Moja glavna zadaća je sada da svi skupa „stanemo na loptu“ jer smo si i sami stvorili, još od prošle polusezone, neku atmosferu sumnje i negative. Došli smo u jednu psihozu koja ni za koga nije dobra. Ne opravdavam igrače, oni su glavni uzrok naše silazne putanje, ali se svi skupa moramo resetirati i shvatiti da je do kraja sezone u igri 39 bodova, što je jako puno. Pozitivan sam u smislu očekivanja. Neće biti lako, toga smo svi svjesni, ali ne bih stalno želio apostrofirati da smo u problemu, nego se fokusirati na igru, kao što to moraju i igrači, razmišljajući o svojim ulogama.

Prisjetili smo se i nekih trenera koji su Radotića „oblikovali“ kao igrača, pa i usmjerili u trenerski posao

Osječanin sam kojega su trenirali najbolji osječki treneri: od Vlade Liovića, Branka Karapandže, Milana Đuričića i ostalih, sigurno su i ti ljudi doveli do toga da sam sada ovdje i da su me na tom putu usmjeravali. Nama je, kao igračima, Osijek bio sve, a prilika se dobiva u nekom trenutku, ovisno o situaciji. Tako sam neke dječačke snove vezane uz NK Osijek ispunio u 33. godini, dakle, želim reći da se stvari u životu događaju u trenutku kada to i treba biti tako. Sretan sam i počašćen i nadam se da ću ispuniti očekivanja. Mislim da je bilo koji trenutak biti dijelom priče glede NK Osijek – pravi trenutak.

Što je s pozicijom prvog vratara, hoće li se nešto mijenjati u novonastalim okolnostima?

Marko Malenica je za mene broj jedan! Obavio sam razgovor i s Nikolom koji je fantastičan dečko i odličan vratar i siguran sam da je njegova budućnost u Osijeku što je i pokazao u proteklom razdoblju, A što se Marka tiče, reći ću samo da je oličenje profesionalizma, ljudskosti, a isto tako i kvalitete.

A kakve taktičke zamisli možemo očekivati od novog trenera i što će biti ono što kani preferirati u smislu neke formacije?

Sada su manje bitne neke moje ideje jer nisam došao sebe prezentirati i neku svoju viziju, nego ćemo se prvenstveno pokušati homogenizirati i stvoriti pravu momčad. Fokus nam treba biti na jednostavnim stvarima da ih radimo na najbolji mogući način. Nužno je podići svima samopouzdanje, osvijestiti igrače u kontekstu onoga za koga igraju, ali ih isto tako i opustiti da igraju nogomet i u njemu uživaju. Bez obzira na situaciju, na tomu ću inzistirati.



Jesu li igrači dovoljno svjesni što NK Osijek znači cijeloj našoj zajednici i kakvu ulogu ima za svoje navijače i simpatizere?

Bojim se da još nisu. Na nama je da im to pokušamo usaditi, to je ta priča o homogenosti. Na to je utjecala i jako velika fluktuacija igrača i onda je i po tom pitanju teško dobiti ono što želimo, da bi oni spoznali za koga igraju i koga predstavljaju. Moramo njegovati tu našu povezanost s navijačima i samom zajednicom. Zato su nam bitni i mladi igrači iz Akademije da bismo dobili osjećaj pripadnosti.

Primjetno je da se nogometaši Vukovara bore za svaku loptu i svaki pedalj terena, to se očekuje i od naših igrača…

Vukovar je specifičan po tom svom nekom stilu kojega i sada preferira, doveli su i takvog, iskusnog trenera. Iskreno, osobno ne bih volio da mi težimo tome, ali nemamo to čemu težimo, onda se zaista čini da su dečki bezvoljni. Ne bih rekao da je to bezvoljnost, nego jedno stanje kada nestane samopouzdanja u kojem ne možeš ni trčati koliko bi inače mogao, kao da imaš utege na sebi i za neke najjednostavnije stvari na terenu. Želimo imati i „glavu i rep“ u svakom trenutku. Uvijek biram prije igru nego neki drugi stil, ali barem jedno od toga mora biti vidljivo.

Pitanje za sportskog direktora bilo je vezano uz odrađeni prijelazni rok i još neku eventualnu mogućnost dovođenja nekog pojedinca.

Igrače koji smo ove zime nisu u idealnom ritmu i Tomo će imati dosta posla u tom smislu. Još uvijek imamo neke ideje oko dovođenja slobodnih igrača, ali je problem kod njih, koji su dugo bez kluba, tjelesna pripremljenost i tu moramo dobro procijeniti. Mislim da imamo solidan kadar koji nije za prve pozicije, ali sigurno ne i za posljednje mjesto. Ima ovdje potencijala i trebamo ga napokon iskazati. Ne možemo se mi sada hvatati za slamku da će nam doći neki spasitelj. Imamo unutar aktualnog kadra dovoljno snage i kvalitete da to izvučemo.

Novinare je zanimalo i kakav je dojam na sportskog direktora i trenera ostavila nova predsjednica Alexandra Végh?

Puna elana i pozitivne energije, vidimo da želi biti uključena i da cijela situacija zanima. Otvorena je osoba, skenira situaciju, puno razgovara s ljudima u svakom sektoru. Motivirana je i agilna i vjerujemo da će to ići u pozitivnom smjeru i da ćemo po tom pitanju dobiti novu energiju, praktički su obojica ponudila istovjetan odgovor.

Tekst i foto: NK Osijek

Novi trener Osijekapredstavljen je na prigodnoj konferenciji za novinare. Uvodnu je riječ, dakako, imao sportski direktorkoji je pritom istaknuo:Potom se okupljenim izvjestiteljima obratio iHomogenizirati redove i vratiti samopouzdanjeNjegovati povezanost s navijačima i zajednicomNapokon iskazati zatomljeni potencijal