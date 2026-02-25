Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Gospodarstvo
Njezina Ekscelencija Beatrice Schaer, veleposlanica Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj, boravila je u svom prvom službenom posjetu Osijeku, gdje ju je primio zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin. U fokusu razgovora bili su gospodarski rast, investicijska klima i mogućnosti jače suradnje sa švicarskim partnerima.

Zamjenik gradonačelnika Vulin je istaknuo kako je Osijek posljednjih godina snažno usmjeren na stvaranje poticajnog poslovnog okruženja.

Prioritet nam je od početka bio razvoj gospodarstva. Grad je ukinuo komunalni doprinos za investitore koji grade gospodarsko-poslovne građevine, ukidanje prireza nismo kompenzirali povećanjem poreza na dohodak i time smo Osijek učinili konkurentnijim. Danas imamo rekordno nisku nezaposlenost i rekordno visoku zaposlenost – naglasio je.

Poseban interes veleposlanica je pokazala za rad Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, razvoj umjetne inteligencije među studentima te osječki poduzetnički inkubator iz kojeg su potekli brojni start-upovi. Razgovaralo se i o nedostatku radne snage, uz ocjenu kako je tržište rada u Osijeku stabilno i aktivno.

Zamjenik gradonačelnika predstavio je i aktualni investicijski ciklus, istaknuvši kako su u tijeku najveća ulaganja u novijoj povijesti grada, ponajprije zahvaljujući sredstvima iz fondova Europske unije. Među ključnim projektima izdvojeni su izgradnja novog KBC-a, modernizacija tramvajske infrastrukture te nabava novih tramvaja i autobusa.

Tijekom susreta predstavljeni su i elementi švicarsko-hrvatskog programa suradnje koji obuhvaća projekte u području vodoopskrbe i odvodnje, istraživanja, civilnog društva te unaprjeđenja palijativne skrbi.

Veleposlanica je istaknula kako je impresionirana razvojem Osijeka i njegovim potencijalom te da vidi prostor za jaču gospodarsku suradnju.

Izrazila je spremnost da grad preporuči švicarskim tvrtkama zainteresiranima za ulaganja.


Foto: Osijek.hr


Objavio: Redakcija 031




