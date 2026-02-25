Beatrice Schaer

Prioritet nam je od početka bio razvoj gospodarstva. Grad je ukinuo komunalni doprinos za investitore koji grade gospodarsko-poslovne građevine, ukidanje prireza nismo kompenzirali povećanjem poreza na dohodak i time smo Osijek učinili konkurentnijim. Danas imamo rekordno nisku nezaposlenost i rekordno visoku zaposlenost

Foto: Osijek.hr

Njezina Ekscelencija, veleposlanica Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj, boravila je u svomposjetu Osijeku, gdje ju je primio zamjenik gradonačelnika OsijekaU fokusu razgovora bili su gsa švicarskim partnerima.Zamjenik gradonačelnika Vulin je istaknuo kako je Osijek posljednjih godinana stvaranje poticajnog poslovnog okruženja.– naglasio je.Poseban interes veleposlanica je pokazala za rad, razvoj umjetne inteligencije među studentima te osječki poduzetnički inkubator iz kojeg su potekli brojni start-upovi. Razgovaralo se i o nedostatku radne snage, uz ocjenu kako je tržište rada u Osijeku stabilno i aktivno.Zamjenik gradonačelnika predstavio je i aktualni, istaknuvši kako su u tijekuu novijoj povijesti grada, ponajprije zahvaljujući sredstvima iz fondova Europske unije. Među ključnim projektima izdvojeni su izgradnja novog KBC-a, modernizacija tramvajske infrastrukture te nabava novih tramvaja i autobusa.Tijekom susreta predstavljeni su i elementi švicarsko-hrvatskog programa suradnje koji obuhvaća projekte u područjuVeleposlanica je istaknula kako jerazvojem Osijeka i njegovim potencijalom te da vidi prostor za jaču gospodarsku suradnju.Izrazila jeda grad preporuči švicarskim tvrtkama zainteresiranima za ulaganja.