Osijek privlačan švicarskim ulagačima – veleposlanica najavila podršku
25.02.2026. 8:27
Njezina Ekscelencija Beatrice Schaer, veleposlanica Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj, boravila je u svom prvom službenom posjetu Osijeku, gdje ju je primio zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin. U fokusu razgovora bili su gospodarski rast, investicijska klima i mogućnosti jače suradnje sa švicarskim partnerima.
Zamjenik gradonačelnika Vulin je istaknuo kako je Osijek posljednjih godina snažno usmjeren na stvaranje poticajnog poslovnog okruženja.
– Prioritet nam je od početka bio razvoj gospodarstva. Grad je ukinuo komunalni doprinos za investitore koji grade gospodarsko-poslovne građevine, ukidanje prireza nismo kompenzirali povećanjem poreza na dohodak i time smo Osijek učinili konkurentnijim. Danas imamo rekordno nisku nezaposlenost i rekordno visoku zaposlenost – naglasio je.
Poseban interes veleposlanica je pokazala za rad Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, razvoj umjetne inteligencije među studentima te osječki poduzetnički inkubator iz kojeg su potekli brojni start-upovi. Razgovaralo se i o nedostatku radne snage, uz ocjenu kako je tržište rada u Osijeku stabilno i aktivno.
Zamjenik gradonačelnika predstavio je i aktualni investicijski ciklus, istaknuvši kako su u tijeku najveća ulaganja u novijoj povijesti grada, ponajprije zahvaljujući sredstvima iz fondova Europske unije. Među ključnim projektima izdvojeni su izgradnja novog KBC-a, modernizacija tramvajske infrastrukture te nabava novih tramvaja i autobusa.
Tijekom susreta predstavljeni su i elementi švicarsko-hrvatskog programa suradnje koji obuhvaća projekte u području vodoopskrbe i odvodnje, istraživanja, civilnog društva te unaprjeđenja palijativne skrbi.
Veleposlanica je istaknula kako je impresionirana razvojem Osijeka i njegovim potencijalom te da vidi prostor za jaču gospodarsku suradnju.
Izrazila je spremnost da grad preporuči švicarskim tvrtkama zainteresiranima za ulaganja.
Foto: Osijek.hr
