Servisne informacije [25. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
25.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a ujutro mjestimice magla. Popodne smanjenje naoblake. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 14°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:00 sati - Reisnerova ulica 66-70, 93-113/a, Mostarska 41-95 nep
od 9:00 do 14:00 sati - Kozjačka ulica 53-73, Prenjska ulica 2/a, 1-15
Aljmaš, Dalj, Dalj planina, Aljmaš planina
od 8:00 do 15:00 sati - Aljmaš: Aljmaška planina, Mladena Palinkaša, Rudina balinac, Rudina bulićev dol, Rudina crkvina, Rudina klainac, Rudina kod bagremika, Rudina kod vilme, Rudina perinac, Rudina provalija, Rudina sad, Rudina stepanićevac, Rudina čauševac, Rudina čvorkovac,
Aljmaška planina; Aljmaška planina, Čačin dol, Šandora Petefija,
Dalj: Rudina busija, Rudina dolovi, Rudina ljubojev čot, Rudina vodice,
Planina Daljska: Šandora Petefija 111
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [23.-28.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [19.-25.02.2026.] [program]
- Filmšnite – DACH - filmske večeri [2026.]
- CineStar Osijek [19.-25.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
