Nakon što je dogovoren prekid suradnje s dosadašnjim šefom stručnom stožera Željkom Sopićem, našu će momčad u nastavak sezone povesti Tomislav Radotić! Ukazano mu je povjerenje jer u ovome trenutku najbolje poznaje igrački kadar i mogućnosti svakog pojedinca, tako da mu neće biti potrebna nikakva prilagodba na novoj dužnosti. Ovo je i potvrda da će Klub pružiti priliku vrijednim i stručnim ljudima iz svoje baze, kao i spoznaje da gradimo jedan novi mentalitet i na terenu i izvan njega.Poznato je kako je Radotić već duže vrijeme kooptiran u stožer, tako da je surađivao s Ivicom Kuleševićem, Federicom Coppitellijem, Simonom Rožmanom i Željkom Sopićem. Naš novi kormilar igrački je odrastao u mlađim kategorijama NK Osijek, potom se dokazivao u nekim drugim klubovima te imao lijepu karijeru. Na zalasku je kraće vrijeme igrao za Bijelo-plave, da bi potom ostao u klubu kao trener u Školi nogometa i to vrlo uspješan. Vodio je B momčad, a jednu sezonu je bio „na posudbi“ u vinkovačkoj Cibaliji s kojom se borio za ulazak u HNL. Rođeni je Osječanin, ima 44 godine i UEFA Pro licencu. Radotić će biti predstavljen na današnjoj (utorak) konferenciji za novinare, a svoj debi u novoj ulozi imati će u subotu protiv Vukovara '91. Svakako mu želimo puno sreće i zajedničkih uspjeha!