Manje oružja, manje tragedija

Pozivamo građane, koji još u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva, da ga bez straha od sankcija prijave policiji. Molimo Vas da takva sredstva ne donosite u policijske postaje, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja. O namjeri predaje obavijeste nas na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslat ćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu, koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način

Foto: PU osječko-baranjska

Na jezeru „“ ujučer oko 18 satije dok je pecao iz jezera izvukaoNa mjesto događaja izašao je policijski službenik, koji ju je na siguran način izuzeo s mjesta pronalaska.Policija podsjeća da akcija „“ još traje.Dragovoljna predaja oružja vremenski je, a o svemu se dodatno možete informirati i putem besplatne telefonske linije