Vijesti::Communis
Na jezeru „Mlinac“ u Selcima Đakovačkim jučer oko 18 sati 27-godišnjak je dok je pecao iz jezera izvukao ručnu bombu M-75.

Na mjesto događaja izašao je policijski službenik Regionalne jedinice za protueksplozijsku zaštitu Osijek, koji ju je na siguran način izuzeo s mjesta pronalaska.

Policija podsjeća da akcija „Manje oružja, manje tragedija“ još traje.

Pozivamo građane, koji još u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva, da ga bez straha od sankcija prijave policiji. Molimo Vas da takva sredstva ne donosite u policijske postaje, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja. O namjeri predaje obavijeste nas na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslat ćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu, koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.

Dragovoljna predaja oružja vremenski je neograničena, a o svemu se dodatno možete informirati i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92.


Foto: PU osječko-baranjska


