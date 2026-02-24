Putnik uhvaćen s 39.100 cigareta
24.02.2026. 11:20
Proteklog vikenda na graničnom prijelazu Slavonski Brod, ovlašteni carinski službenici spriječili su pokušaj nezakonitog unosa ukupno 39.100 komada cigareta u carinsko područje Europske unije.
Tijekom kontrole autobusa registarskih oznaka Bosne i Hercegovine, kod putnika strane fizičke osobe, pronađeno je ukupno 39.100 komada različitih vrsta cigareta koje su bile označene duhanskim markicama Republike Kosovo. Strana fizička osoba ih je pokušala unijeti na teritorij Europske unije na nezakonit način, navode iz Carinske uprave.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 257. stavka 1. Kaznenog zakona, protiv strane fizičke osobe podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Roba koja je predmet kaznenog djela je oduzeta.
Foto: Carinska Uprava
