Slavonski Brod

spriječili

39.100 komada cigareta

Bosne i Hercegovine

39.100 komada

Republike Kosovo

pokušala unijeti

kaznena prijava

oduzeta

Foto: Carinska Uprava

Proteklog vikenda na graničnom prijelazu, ovlašteni carinski službenicisu pokušaj nezakonitog unosa ukupnou carinsko područje Europske unije.Tijekom kontrole autobusa registarskih oznaka, kod putnika strane fizičke osobe, pronađeno je ukupnorazličitih vrsta cigareta koje su bile označene duhanskim markicama. Strana fizička osoba ih jena teritorij Europske unije na nezakonit način, navode iz Carinske uprave.Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 257. stavka 1. Kaznenog zakona, protiv strane fizičke osobe podnesena jenadležnom državnom odvjetništvu.Roba koja je predmet kaznenog djela je