Državnog zavoda za statistiku

22 i 24 godine

od 25 do 27 godina

od 37 do 39 godina

društvene znanosti

tehničke

biomedicinu i zdravstvo

humanističke, biotehničke i prirodne znanosti

umjetničkog područja

609 osoba

sveučilišnog specijalista

Doktorat

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište u Splitu

Split, Osijek i Rijeka

Hrvatska Kostajnica

Vrlika, Dugo Selo i Đakovo

važan razvojni resurs

Foto: Pexels.com/Ilustracija