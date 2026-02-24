Kreće drugi val rješenja za porez na nekretnine, moguća žalba na pogrešne podatke
24.02.2026. 12:14
Porezna uprava izvijestila je u ponedjeljak da je započela s drugim krugom izdavanja rješenja o utvrđivanju obveze poreza na nekretnine za 2025. godinu.
“Rješenja se donose prema stanju, namjeni i vlasništvu nekretnine na dan 31. ožujka 2025. godine, a postupak utvrđivanja porezne obveze provodi se na temelju podataka kojima Porezna uprava raspolaže, podataka iz evidencija komunalne naknade te ostalih podataka koji su od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze, koje su Poreznoj upravi, kao nadležnom poreznom tijelu za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, dostavila upravna tijela jedinica lokalne samouprave i porezni obveznici.
U slučaju da porezni obveznici zaprime rješenje za koje smatraju da je utemeljeno na pogrešnim podacima, preporučujemo da u zakonskom roku izjave žalbu kako bi se u žalbenom postupku provjerile sve činjenice”, izvijestili su iz Porezna uprave.
Podsjetimo, porez na nekretnine uveden je 1. siječnja 2025. kao zamjena za porez na kuće za odmor. Plaća se godišnje u iznosu od 0,6 do osam eura po četvornom metru korisne površine nekretnine.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
