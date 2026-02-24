Porezna uprava

Foto: Pexels.com/Ilustracija

izvijestila je u ponedjeljak da je započela sizdavanja rješenja ona nekretnine za 2025. godinu.“Rješenja se donose premanekretnine na dan 31. ožujka 2025. godine, a postupak utvrđivanja porezne obveze provodi se na temelju podataka kojimaraspolaže, podataka izte ostalih podataka koji su od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze, koje su Poreznoj upravi, kao nadležnom poreznom tijelu za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, dostavila upravna tijela jedinica lokalne samouprave i porezni obveznici.U slučaju da porezni obveznici zaprime rješenje za koje smatraju da je utemeljeno na, preporučujemo da u zakonskom roku izjave žalbu kako bi se u žalbenom postupku provjerile sve činjenice”, izvijestili su iz Porezna uprave.Podsjetimo, porez na nekretnine uveden je 1. siječnja 2025. kao zamjena za porez na. Plaća se godišnje u iznosupo četvornom metru korisne površine nekretnine.