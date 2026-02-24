Dani otvorenih vrata fizike okupili gotovo 200 srednjoškolaca
24.02.2026. 11:15
Proteklog tjedna, Odjel za fiziku u Osijeku otvorio je svoja vrata za gotovo 200 posjetitelja, prvenstveno srednjoškolaca iz I, II i III gimnazije, Graditeljsko-geodetske škole i drugih srednjih škola osječkog područja. Održano je osam zanimljivih aktivnosti, predavanja i interaktivnih radionica koje su sudionike uvele u svijet fizike kroz razne teme.
Tijekom ovih dana, posjetitelji su imali priliku sudjelovati u radionicama i predavanjima s temama poput: "Tajne širenja svjetlosti", "Modeliranje nanomaterijala", "Vodi li razvoj života u svemiru nužno do tehnološke civilizacije?", "Pregled algoritama za sortiranje", "Radioaktivnost u okolišu", "Toplo hladno", "Svjetlosni spektakl" te "Promatranje noćnog neba". Ove aktivnosti su dio projekta FIZIONAR i TEMPO, financiranih sredstvima NextGeneration EU programa.
Osim ovih aktivnosti, predstavljeni su i drugi važni stručni projekti u kojima Odjel sudjeluje kao partner, uključujući "nanoSTEM" (sufinanciran sredstvima ESF+), "CoWorking SPACE" i "ESF Junior program" (financirani sredstvima MZOM).
Posebna zahvala ide studentima Odjela za fiziku koji su aktivno sudjelovali u ovim događanjima, s naglaskom na Mirnu Bodlović i Azru Saltović, studentice prve godine diplomskog nastavničkog studija fizike i informatike. Njihova radionica "Svjetlosni spektakl" nastala je kao rezultat završnog rada Mirne Bodlović.
Također, zahvaljujemo se nastavnicima koji su motivirali dolazak svojih učenika te i sami sudjelovali u aktivnostima, što je predstavljalo oblik njihovog stručnog usavršavanja.
Cjelokupni događaj bio je veliki uspjeh, pružajući srednjoškolcima priliku da zavire u svijet fizike i razmotre njezine široke mogućnosti, kao i mogućnosti studiranja na Odjelu. Očekuju neke od njih na Odjelu za fiziku kao studente, jer nakon završetka studija posao je osiguran.
Odjel za fiziku u Osijeku ponosan je što je uspio okupiti tako velik broj učenika i dodatno popularizirati znanost među mlađim generacijama. Radujemo se budućim događanjima i ponovnom susretu, jer su upravo oni to tražili nakon provedenih radionica.
Foto: Odjel za fiziku
