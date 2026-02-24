Prvenstvo Hrvatske u višebojima

AK Slavonija-Žito

srebrnu medalju

Lana Barišić

3303 boda

Čestitamo našoj Lani koja je još jednom potvrdila svoju svestranost, kao i njenoj trenerici Sari Aščić

Eva Janjić

Stjepan Tarcal

Foto: AK Slavonija-Žito

U Zagrebu je održano dvoransko. Na ovom je natjecanjuosvojio jednu, koju je zaslužila kadetkinja(2011. godište) i to u disciplini petoboj.Lana je osvojila, nakon što je na 60 metara s preponama bila treća (9,40), četvrta u skoku u vis (1,60), treća u bacanju kugle (9,55), četvrta u skoku u dalj (5,04) i peta na 600 metara (1:49,81)., kažu iz kluba., također kadetkinja, u petoboju je na kraju zauzela 18. mjesto.Izvan konkurencije nastupio je i, koji je u skoku s motkom preskočio 4,50 m.