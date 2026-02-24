Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
U Zagrebu je održano dvoransko Prvenstvo Hrvatske u višebojima. Na ovom je natjecanju AK Slavonija-Žito osvojio jednu srebrnu medalju, koju je zaslužila kadetkinja Lana Barišić (2011. godište) i to u disciplini petoboj.

Lana je osvojila 3303 boda, nakon što je na 60 metara s preponama bila treća (9,40), četvrta u skoku u vis (1,60), treća u bacanju kugle (9,55), četvrta u skoku u dalj (5,04) i peta na 600 metara (1:49,81).

Čestitamo našoj Lani koja je još jednom potvrdila svoju svestranost, kao i njenoj trenerici Sari Aščić, kažu iz kluba.

Eva Janjić, također kadetkinja, u petoboju je na kraju zauzela 18. mjesto.

Izvan konkurencije nastupio je i Stjepan Tarcal, koji je u skoku s motkom preskočio 4,50 m.


Foto: AK Slavonija-Žito


