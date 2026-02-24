Bijelo-plavi okreću novu stranicu: Željko Sopić više nije trener NK Osijek!
24.02.2026. 9:21
Željko Sopić više nije trener Nogometnog kluba Osijek! Nakon razgovora s predsjednicom Alexandrom Végh, koji je obavljen u ponedjeljak navečer na Opus Areni, dogovoren je sporazumni raskid ugovora. To znači da je završen Sopićev kratki mandat na klupi Bijelo-plavih. Započeo je, podsjećamo, krajem listopada prošle godine kada je naslijedio svoga prethodnika na klupi Simona Rožmana.
Vodio je našu momčad u 13 natjecateljskih utakmica i pritom ostvario 1 pobjedu, 6 remija (uključujući i onaj u Kupu protiv Varaždina, kada smo eliminirani u izvođenju jedanaesteraca) i 6 poraza. Stoga je donosena odluka da naprosto mora doći do promjene, kako bi se momčad konačno pokrenula i počela skupljati neophodne bodove za bijeg sa začelja prvenstvene ljestvice. Željku zahvaljujemo na njegovom trudu i angažmanu te mu želimo sreću u nastavku trenerske karijere!
Tekst: NK Osijek
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)