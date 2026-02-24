Željko Sopić

nije trener

Alexandrom Végh

sporazumni raskid

kratki mandat

13 natjecateljskih utakmica

1 pobjedu, 6 remija

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

višeNogometnog kluba Osijek! Nakon razgovora s predsjednicom, koji je obavljen u ponedjeljak navečer na Opus Areni, dogovoren jeugovora. To znači da je završen Sopićevna klupi Bijelo-plavih. Započeo je, podsjećamo, krajem listopada prošle godine kada je naslijedio svoga prethodnika na klupi Simona Rožmana.Vodio je našu momčad ui pritom ostvario(uključujući i onaj u Kupu protiv Varaždina, kada smo eliminirani u izvođenju jedanaesteraca) i 6 poraza. Stoga je donosena odluka da naprosto mora doći do promjene, kako bi se momčad konačno pokrenula i počela skupljati neophodne bodove za bijeg sa začelja prvenstvene ljestvice. Željku zahvaljujemo na njegovom trudu i angažmanu te mu želimo sreću u nastavku trenerske karijere!