Željko Sopić više nije trener Nogometnog kluba Osijek! Nakon razgovora s predsjednicom Alexandrom Végh, koji je obavljen u ponedjeljak navečer na Opus Areni, dogovoren je sporazumni raskid ugovora. To znači da je završen Sopićev kratki mandat na klupi Bijelo-plavih. Započeo je, podsjećamo, krajem listopada prošle godine kada je naslijedio svoga prethodnika na klupi Simona Rožmana.

Vodio je našu momčad u 13 natjecateljskih utakmica i pritom ostvario 1 pobjedu, 6 remija (uključujući i onaj u Kupu protiv Varaždina, kada smo eliminirani u izvođenju jedanaesteraca) i 6 poraza. Stoga je donosena odluka da naprosto mora doći do promjene, kako bi se momčad konačno pokrenula i počela skupljati neophodne bodove za bijeg sa začelja prvenstvene ljestvice. Željku zahvaljujemo na njegovom trudu i angažmanu te mu želimo sreću u nastavku trenerske karijere!


