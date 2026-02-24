Svjetski dan kastracije pasa i mačaka

Foto: Osijek031.com

Danas se obilježava, papoziva skrbnike dao kojima brinu. Udruga je uputila i dopis sjedinicama lokalne samouprave i apelom da ih objave na svojim službenim stranicama i društvenim mrežama radi informiranja građana.”, ističe, koordinatorica projekata u Prijateljima životinja.To potvrđuje i vrhunski stručnjak i najpopularniji doktor veterinarske medicine na društvenim mrežama,, koji preporučujespolno zrelih pasa i mačaka prije prvog legla: „.”A da je u Hrvatskoj naživotinja i da se bez kastracije ne može zaustaviti njihov stalni priljev u preopterećena skloništa potvrđuju i Prijatelji životinja: „.”Svjetski dan kastracije pasa i mačaka obilježava se od 1995. godine na inicijativu glumicei njezine organizacije. Otada se svake godine posljednjeg utorka u veljači ukazuje na važnost kastracije muških i ženskih pasa i mačaka kao mjere smanjenja napuštanja, prevencije bolesti i poboljšanja zdravlja životinja.Prijatelji životinja apeliraju na lokalne i regionalne zajednice da redovito osiguravaju sredstva za kastracije skrbničkih pasa i mačaka, kao i slobodnoživućih mačaka, a građane da ispune svoju zakonsku obavezu kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca: „.”