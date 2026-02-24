Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije

Područnog ureda civilne zaštite Osijek

Sigurnost EU i odgovor sustava za krizne situacije na ugroze

Nataša Tramišak

Za Osječko-baranjsku županiju više smo puta isticali, a to ćemo nastaviti činiti i ubuduće, da je sustav civilne zaštite izuzetno važan. Stavljamo ga u fokus i u kontinuitetu radimo sa svim dionicima sustava kako bismo unaprijedili njihovu spremnost, opremljenost i međusobnu koordinaciju, u suradnji s našim jedinicama lokalne samouprave. Središnja tema današnje tribine odnosi se na Strategiju pripravnosti Europska unija, donesenu 2025. godine, koja će biti jedna od ključnih okosnica budućeg financiranja sustava civilne zaštite. Zašto je ona važna? Do sada su na raspolaganju bili različiti fondovi i mehanizmi financiranja, ali primarno usmjereni na reaktivno djelovanje – odnosno na saniranje posljedica nakon što bi do krize već došlo. Unija je pružala potporu nakon elementarnih nepogoda i drugih velikih nesreća. U Hrvatskoj smo bili svjedoci razornog potresa, velikih požara i čestih poplava. I u 2025. godini na području Osječko-baranjske županije zabilježili smo nekoliko situacija velikih poplava i požara. Naš sustav civilne zaštite, a posebno vatrogastvo, pokazao je visoku razinu spremnosti. Reagirali su pravovremeno, zaštitili ljude i imovinu te možemo biti zadovoljni načinom na koji sustav trenutno funkcionira. Međutim, ono što je sada u posebnom fokusu, a o čemu će danas biti više riječi, jest uključivanje cijele zajednice. To podrazumijeva aktivnu ulogu građana, gospodarstva i jedinica lokalne samouprave. U novim smjernicama za iduće razdoblje Europska unija naglašava važnost osobne i obiteljske pripravnosti. Građani bi, primjerice, trebali imati osigurane osnovne životne potrepštine za najmanje 72 sata od nastanka ugroze. To zahtijeva kontinuirano informiranje, edukaciju i preventivno djelovanje. Dakle, umjesto isključivo reaktivnog pristupa, sada se snažno pomičemo prema proaktivnom djelovanju – prema jačanju otpornosti, edukaciji i pravodobnom informiranju građana kako bismo bili spremni na sve potencijalne krizne situacije. Podsjetit ću i da Osječko-baranjska županija u svom proračunu za 2026. godinu osigurava 750.000 eura za sustav vatrogastva i civilne zaštite. Time potvrđujemo da nam je sigurnost građana prioritet. Istodobno ćemo pratiti sve dostupne pozive i mogućnosti financiranja iz fondova Europske unije i državnog proračuna kako bismo dodatno unaprijedili kapacitete i opremljenost našeg sustava civilne zaštite

Zvonko Grgec

Govorili smo o odgovoru ne samo operativnih snaga i nadležnih službi, već i jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i akademske zajednice koja ima iznimno važnu ulogu u unaprjeđenju sustava. Razvoj sustava civilne zaštite podrazumijeva suradnju vlasti na svim razinama – od nacionalne do lokalne – ali i snažnu povezanost sa znanstvenim i stručnim institucijama. Upravo kroz takvu suradnju možemo predložiti nova rješenja te potaknuti primjenu suvremenih tehnologija u upravljanju kriznim situacijama jer uvijek postoji prostor za napredak. No, pritom moramo naglasiti da je čovjek temeljni i najvažniji čimbenik cijelog sustava civilne zaštite. Stručnost, predanost i odgovornost ljudi koji djeluju u sustavu ključ su njegove učinkovitosti. Istodobno, živimo u vremenu u kojem tehnologija snažno podupire naš rad. Uvođenjem novih tehnoloških rješenja – poput bespilotnih letjelica, naprednih komunikacijskih sustava i drugih oblika suvremene, uključujući i hibridne zaštite

, a u organizaciji, održana javna tribina „“ s ciljem isticanja važnost koordinacije lokalne samouprave s europskim sigurnosnim standardima. Sudionike tribine, najvećim dijelom predstavnike lokalne samouprave i čelnike operativnih snaga sustava civilne zaštite te stručnjake za sigurnost i krizni management, uvodno je pozdravila županica– kazala je županica.Pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Osijekistaknuo je kako je javna tribina nastojala ponuditi odgovore na izazove s kojima se suočavamo u kriznim situacijama. -– podižemo razinu spremnosti i sposobnosti učinkovitog odgovora na sve vrste kriznih situacija – rekao je Grgec.