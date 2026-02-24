Servisne informacije [24. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
24.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo, a u unutrašnjosti i pretežno oblačno mjestimice uz malo kiše. Popodne smanjenje naoblake. Jutarnja temperatura 6°C, a dnevna do 13°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 10:30 sati - Fakultetska ulica 2-6/a, Franjevačka ulica 8, Trg Vatroslava Lisinskog, Vatroslava Jagića 2, 1
od 9:30 do 14:00 sati - Ulica cara Hadrijana 11
od 11:00 do 14:00 sati - Belomanastirska 43-59 nep, Daljska 2-10 par, Novogradiška 1-17 nep
Višnjevac
od 8:30 do 11:00 sati - Josipa Kozarca 2-24 par, 1-17, Ulica J. J. Strossmayera 51-71, Ulica Stjepana Radića 1-11
od 9:00 do 13:00 sati - Crni put 2-20 par, Ivana Filipovića 1-15 nep, Poštansko naselje 2-22 par, 1/a-21 nep, Ulica Ante Starčevića 2, 1-13/a, Ulica Ivana Mažuranića 2-14 par, 1/a-21 nep, Ulica J. J. Strossmayera 2, Ulica Ljudevita Gaja 4-12 par, 3-13 nep, Ulica Nikole Šubića Zrinjskog 16/a-26 par, 3/a-13/a, Zvonimirova 4-36 par, 1
od 11:00 do 14:00 sati - Ulica Nikole Šubića Zrinjskog 15-39 nep
Tenja
od 8:30 do 10:30 sati - Dravska 22-30 par, 23-31 nep, Dunavska 2-52 par, 3-43 nep, Savska 16-18 par, 15-17 nep
od 11:00 do 14:00 sati - Ulica fra Grge Martića 1, Ulica Matije Vlačića 32-60, Ulica Vladka Mačeka 83, 87-111 nep, 111/a
Aljmaš, Dalj, Dalj planina, Aljmaš planina
od 8:00 do 15:00 sati - Aljmaš: Aljmaška planina, Mladena Palinkaša, Rudina balinac , Rudina bulićev dol, Rudina crkvina, Rudina klainac, Rudina kod bagremika, Rudina kod vilme, Rudina perinac, Rudina provalija, Rudina sad, Rudina stepanićevac, Rudina čauševac, Rudina čvorkovac,
Aljmaška planina; Aljmaška planina, Čačin dol, Šandora petefija,
Dalj: Bele Bartoka, Janoša Totha, Rudina busija, Rudina dolovi, Rudina gradac, Rudina kraljevo brdo, Rudina ljubojev čot, Rudina mala straža, Rudina pejakov čot, Rudina sadovi (cijele ulice)
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [23.-28.02.2026.] [program]
- Puccinijev operni biser na sceni HNK-a: Plašt / Sestra Angelica
Kino:
- Kino Urania [19.-25.02.2026.] [program]
- Filmšnite – DACH - filmske večeri [2026.]
- CineStar Osijek [19.-25.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige autorice Marijane Radmilović "Životinje na cesti"
