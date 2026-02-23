javni natječaj

Foto: Državne nekretnine

Raspisan jeza podnošenje ponuda zau vlasništvu RH u osam gradova. Uz središnju Hrvatsku sa, u zakup se daju i prostori u, a od obalnog dijela Hrvatske una otoku. Pregledi prostora organizirani suu terminima iz javnog poziva.Drugim natječajem u 2026. Državne nekretnine udaju u zakup poslovni prostor uod 20-ak četvornih metara s početnom zakupninom od 306,07 eura. Poslovni prostori prve gradske zone, uz18 u Zagrebu, daju se u zakup i u, u, u, utePovršine prostora u Zagrebu kreću se od 11,50 četvornih metara us početnom zakupninom od 125,35 eura do 86,70 kvadrata upočetne zakupnine 472,52 eura. Izdvajamo i poslovni prostor od 49 kvadrata ukoji je prvi put na natječaju, a početna mu je cijena 411,60 eura.Na širem gradskom području, u zakup se daje 45 kvadrata prostora na trešnjevačkojs početnom zakupninom od 326,90 eura te 70 kvadrata nau Malešnici, gdje je početna zakupnina 343,59 eura.Od četiri poslovna prostora za zakup u Rijeci, izdvajamo poslovni prostor na riječkojnedaleko autobusnog kolodvora s početnom zakupninom od 809,60 eura i najveći prostor na ovom natječaju od 229,66 kvadrata upočetne zakupnine 3,858,29 eura.je lokacija i otočnih 80 kvadrata za zakup u, a početna mjesečna zakupnina je 379,40 eura.se daje u zakup poslovni prostor od 60-ak kvadrata u visokom prizemlju stambeno-poslovne zgrade na varaždinskom Malom placu s početnom zakupninom od 294,24 eura.Na natječaju je ponuđeno i, četiri u Zagrebu na lokacijama Radauševa, Šeferova i Viktora Kovačića, a peta garaža daje se u zakup u Ujevićevoj 1 u Puli, odmah uz najveći pulski gradski park Monte Zaro.Prostori se daju u zakup una vrijeme oduz oslobađanje od plaćanja zakupnine prvih mjesec dana od solemnizacije ugovora. Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, a za garaže i fizičke osobe. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, Zagreb do 12 sati 20. ožujka 2026.