Na natječaju Državnih nekretnina ponuđen poslovni prostor u Županijskoj 20
23.02.2026. 14:44
Raspisan je javni natječaj za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora u vlasništvu RH u osam gradova. Uz središnju Hrvatsku sa Zagrebom i Varaždinom, u zakup se daju i prostori u Osijeku i Daruvaru, a od obalnog dijela Hrvatske u Zadru, Rijeci, Puli i Stivanu na otoku Cresu. Pregledi prostora organizirani su od 9. do 12. ožujka 2026. u terminima iz javnog poziva.
Drugim natječajem u 2026. Državne nekretnine u zagrebačkoj nultoj zoni daju u zakup poslovni prostor u Prolazu sestara Baković 1 od 20-ak četvornih metara s početnom zakupninom od 306,07 eura. Poslovni prostori prve gradske zone, uz Gundulićevu 18 u Zagrebu, daju se u zakup i u Rijeci u Trpimirovoj 3B i 5, u Osijeku u Županijskoj 20, u Zadru u ulici Federica Grisogona 1, u Puli na Rivi 14 te Daruvaru na Trgu dr. Franje Tuđmana 7.
Površine prostora u Zagrebu kreću se od 11,50 četvornih metara u Grškovićevoj 14 s početnom zakupninom od 125,35 eura do 86,70 kvadrata u Deželićevoj 22 početne zakupnine 472,52 eura. Izdvajamo i poslovni prostor od 49 kvadrata u Ulici grada Vukovara 222 koji je prvi put na natječaju, a početna mu je cijena 411,60 eura.
Na širem gradskom području, u zakup se daje 45 kvadrata prostora na trešnjevačkoj Novoj cesti 29 s početnom zakupninom od 326,90 eura te 70 kvadrata na Trgu hrvatskih pavlina 2 u Malešnici, gdje je početna zakupnina 343,59 eura.
Od četiri poslovna prostora za zakup u Rijeci, izdvajamo poslovni prostor na riječkoj Žabici, u Krešimirovoj 6A nedaleko autobusnog kolodvora s početnom zakupninom od 809,60 eura i najveći prostor na ovom natječaju od 229,66 kvadrata u Trpimirovoj 3B i 5 početne zakupnine 3,858,29 eura. Kvarner je lokacija i otočnih 80 kvadrata za zakup u Stivanu na Cresu, a početna mjesečna zakupnina je 379,40 eura.
U Varaždinu se daje u zakup poslovni prostor od 60-ak kvadrata u visokom prizemlju stambeno-poslovne zgrade na varaždinskom Malom placu s početnom zakupninom od 294,24 eura.
Na natječaju je ponuđeno i pet garaža, četiri u Zagrebu na lokacijama Radauševa, Šeferova i Viktora Kovačića, a peta garaža daje se u zakup u Ujevićevoj 1 u Puli, odmah uz najveći pulski gradski park Monte Zaro.
Prostori se daju u zakup u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina uz oslobađanje od plaćanja zakupnine prvih mjesec dana od solemnizacije ugovora. Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, a za garaže i fizičke osobe. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, Zagreb do 12 sati 20. ožujka 2026.
Foto: Državne nekretnine
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)