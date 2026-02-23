Bolovanje

ne znači

veće naknade i šira prava

nije zajamčen

Što to znači?

Naknade:

995,45 €

353,15 €

Prava roditelja:

Uvjeti za punu naknadu:

Dugotrajna bolovanja:

50 %

Olakšanja:

Zaključak

višeautomatski veliki pad prihoda. Novi zakon donosi, posebno za roditelje, ali uvodi i jasna pravila: bez dovoljnog staža osiguranja, puni iznos- Maksimalna mjesečna naknada:- Minimalna mjesečna naknada:- Prvih 42 dana plaće ide od poslodavca, nakon toga HZZO.- Osobe s invaliditetom dobivaju naknadu već od osmog dana, a u posebnim situacijama (trudnoća s komplikacijama, njega djeteta, izolacija zbog bolesti) HZZO isplaćuje od prvog dana.- Naknada od 100 % plaće sada vrijedi za njegu djeteta do 7 godina (ranije do 3).- Minimalno 9 mjeseci neprekidnog staža ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine.- U suprotnom isplaćuje se samo minimalna naknada.- Nakon 18 mjeseci naknada se smanjuje, osim kod teških bolesti (npr. malignih).- Iznad svega, isplata ne može pasti ispod minimalnog iznosa.- e-Bolovanje ubrzava i pojednostavljuje administraciju jer liječnici dokumentaciju šalju elektronički.: više novca i šira prava, ali punu naknadu dobivaju samo oni s kontinuitetom zaposlenja.