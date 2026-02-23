Bolovanje 2026.: više prava i veće naknade, ali uz jasna pravila
23.02.2026. 13:55
Bolovanje više ne znači automatski veliki pad prihoda. Novi zakon donosi veće naknade i šira prava, posebno za roditelje, ali uvodi i jasna pravila: bez dovoljnog staža osiguranja, puni iznos nije zajamčen.
Što to znači?
Naknade:
- Maksimalna mjesečna naknada: 995,45 €
- Minimalna mjesečna naknada: 353,15 €
- Prvih 42 dana plaće ide od poslodavca, nakon toga HZZO.
- Osobe s invaliditetom dobivaju naknadu već od osmog dana, a u posebnim situacijama (trudnoća s komplikacijama, njega djeteta, izolacija zbog bolesti) HZZO isplaćuje od prvog dana.
Prava roditelja:
- Naknada od 100 % plaće sada vrijedi za njegu djeteta do 7 godina (ranije do 3).
Uvjeti za punu naknadu:
- Minimalno 9 mjeseci neprekidnog staža ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine.
- U suprotnom isplaćuje se samo minimalna naknada.
Dugotrajna bolovanja:
- Nakon 18 mjeseci naknada se smanjuje 50 %, osim kod teških bolesti (npr. malignih).
- Iznad svega, isplata ne može pasti ispod minimalnog iznosa.
Olakšanja:
- e-Bolovanje ubrzava i pojednostavljuje administraciju jer liječnici dokumentaciju šalju elektronički.
Zaključak: više novca i šira prava, ali punu naknadu dobivaju samo oni s kontinuitetom zaposlenja.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)