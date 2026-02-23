Proljeće polako kuca na vrata
23.02.2026. 13:05
Prvo malo oblaka i kiše, a onda proljeće!
Tako nekako glasi prognoza vremena za ovaj, zadnji tjedan veljače. Danas će uglavnom biti uz više oblaka , a u središnjim i istočnim predjelima rijetko može pasti i malo kiše. Dnevna temperatura do 14°C. U utorak nas očekuje promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz mjestimice malo kiše ili poneki pljusak. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 12°C.
Od srijede sunčanije i toplije
Razvedravanje nam slijedi već u srijedu. Bit će pretežno vedro, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 13°C.
Vedro vrijeme nastavit će se u četvrtak i petak. U četvrtak će puhati slab do umjeren istočni vjetar uz jutarnju temperaturu do 1°C, a dnevnu do 13°C. U petak bez vjetra dnevna temperatura do 14°C.
Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, i za vikend koji je tek pred nama očekuje nas pretežno vedro i toplo vrijeme.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
