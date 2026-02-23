od 20. do 22. veljače

PU osječko-baranjske

29 vozača

odbio

33-godišnjem vozaču

odbio

prekršajni nalog

1.320 eura,

zabrane

ri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova

Vikend-rekorder napuhao 2,41 promila alkohola u krvi

45-godišnji vozač

2,41 promila

1.320 eura

1.880,12 eura

zabrane

šest negativnih prekršajnih bodova.

neregistriranim

260 eura

nije imao vozačku dozvolu

30 eura

660 eura

Tijekom vikendana područjuu nadzoru prometa evidentirano je(28 osobnog automobila i jedan bicikla), koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola, dok se jedan vozač osobnog automobilapodvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu.osobnog automobila koji sepodvrgnuti preliminarnom testiranju na droge i liječničkom pregledu izdan jes kaznom odzaštitnom mjeromupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tNajveća koncentracija alkohola utvrđena je 22. veljače u 2.50 sati u Đakovu, kada je u nadzoru prometa zaustavljenosobnog automobila, kojem je alkotestom utvrđeno da je upravljao vozilom salkohola u krvi (umanjeno za granicu dopuštene pogreške). Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja, a najdulje 12 sati, izvijestili su iz policije.Kako ovom vozaču ovo nije prva istovjetna kazna, minimalnihje uvećan, pa mu je izdan Prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjeromupravljanja motornim vozilom na šest mjeseci iNadalje je utvrđeno da je upravljaoosobnim automobilom za što mu je izdana obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom odTakođer, vozač za vrijeme upravljanja vozilom kod sebeodnosno nije ju pokazao na zahtjev policijskog službenika, zbog čega mu je izdana obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom ods mogućnošću plaćanja polovičnog iznosa izrečene novčane kazne.Kao vlasnik vozila prije uporabe prijevoznog sredstva nije sklopio ugovor o obaveznom osiguranju u prometu te ga nije obnavljao sve dok je prijevozno sredstvo u prometu. Za navedeni prekršaj izdan mu je Prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od