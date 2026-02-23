Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Tijekom vikenda od 20. do 22. veljače na području PU osječko-baranjske u nadzoru prometa evidentirano je 29 vozača (28 osobnog automobila i jedan bicikla), koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola, dok se jedan vozač osobnog automobila odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu.

33-godišnjem vozaču osobnog automobila koji se odbio podvrgnuti preliminarnom testiranju na droge i liječničkom pregledu izdan je prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.

Vikend-rekorder napuhao 2,41 promila alkohola u krvi
Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 22. veljače u 2.50 sati u Đakovu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 45-godišnji vozač osobnog automobila, kojem je alkotestom utvrđeno da je upravljao vozilom s 2,41 promila alkohola u krvi (umanjeno za granicu dopuštene pogreške). Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja, a najdulje 12 sati, izvijestili su iz policije.

Kako ovom vozaču ovo nije prva istovjetna kazna, minimalnih 1.320 eura je uvećan, pa mu je izdan Prekršajni nalog s kaznom od 1.880,12 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom na šest mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.

Nadalje je utvrđeno da je upravljao neregistriranim osobnim automobilom za što mu je izdana obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 260 eura.

Također, vozač za vrijeme upravljanja vozilom kod sebe nije imao vozačku dozvolu odnosno nije ju pokazao na zahtjev policijskog službenika, zbog čega mu je izdana obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 30 eura s mogućnošću plaćanja polovičnog iznosa izrečene novčane kazne.

Kao vlasnik vozila prije uporabe prijevoznog sredstva nije sklopio ugovor o obaveznom osiguranju u prometu te ga nije obnavljao sve dok je prijevozno sredstvo u prometu. Za navedeni prekršaj izdan mu je Prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 660 eura.


Foto: Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




