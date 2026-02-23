pravilne prehrane i prevenciji

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i UNICEF

rezultate prvog istraživanja

treće dijete

prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu

ozbiljan javnozdravstveni izazov.

bezalkoholna pića, slatkiše, slane grickalice i pekarske proizvode

visokim udjelom masti, šećera i/ili soli

nije usklađeno

Prema rezultatima istraživanja „Europska inicijativa praćenja debljine, Hrvatska“, svaki treći osmogodišnjak, njih 36,1 % u Hrvatskoj živi s prekomjernom tjelesnom masom ili debljinom. Hrvatska je po ovom rezultatu u samom vrhu Europe, odnosno zauzima četvrto mjesto odmah iza Cipra, Italije i Grčke. To je ozbiljan javnozdravstveni problem i ekonomski izazov. Ujedno, to je i velika prijetnja dugovječnosti budućih generacija s obzirom na činjenicu da se debljina može povezati s padom očekivanog trajanja života od 3,5 godine do 2050. godine. Ulaganje u prevenciju debljine u djece mora biti prioritetno pitanje. Na međunarodnoj razini se već niz godina ističe važnost reguliranja marketinga hrane i bezalkoholnih pića s visokim udjelima masti, šećera i/ili soli usmjerenog prema djeci. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da djeca na putu do škole najčešće vide oglase za hranu i bezalkoholna pića, koja su s 38,3 % najzastupljenija vrsta oglašavanih proizvoda. Među oglasima za hranu i pića, njih 28,3 % su za bezalkoholna pića, a 20,5 % za slatke proizvode. U ovakvim okruženjima djeca donose prehrambene odabire u skladu s poticajima kojima su okružena. Takvi odabiri predstavljaju odraz utjecaja marketinga, a negativno utječu na zdravlje. Vjerujemo da će ovo istraživanje pokrenuti pozitivno djelovanje svih uključenih i doprinijeti jačanju multisektorske suradnje. Zajednički možemo pokušati mijenjati trendove i početi stvarati okruženja koja potiču zdravije izbore i koja će doprinijeti očuvanju zdravlja djece

Sanja Musić Milanović

dobrovoljni kodeks

U suradnji na promicanjudebljine djece,predstavili suu Hrvatskoj o izloženosti djece oglašavanju hrane i bezalkoholnih pića na putu do i iz škole.Podaci pokazuju da svakoosnovnoškolske dobi u Hrvatskoj ima, što predstavljaIstraživanje je utvrdilo da su djeca u blizini škola najčešće izložena oglasima za. Više od trećine svih oglasa odnosi se na hranu i pića, a gotovo svaki treći oglas promovira proizvode s. Više od polovice oglasas kriterijima Svjetska zdravstvena organizacija, dok za dio oglasa nije bilo moguće procijeniti nutritivnu vrijednost zbog nedostatka podataka.“, rekla je prof. dr. sc., voditeljica Službe za promicanje zdravlja u HZJZ-u i Referentnog centra Ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja.Trenutačno u Hrvatskoj Zakon o elektroničkim medijima predviđaponašanja kojim bi se uredile audiovizualne komercijalne komunikacije hrane i bezalkoholnih pića s visokim udjelom masti, šećera i/ili soli.