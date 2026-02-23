Od iduće godine QR kodovi na odjeći – hoće li svi potrošači imati pristup informacijama?
23.02.2026. 11:15
Od sljedeće godine klasične, tekstilne etikete na kojima se navode podaci o sastavu odjeće zamijenit će digitalne etikete.
Naime, klasične etike će nadograditi QR kodom, a koji će omogućiti pristup podacima o sastavu odjeće.
Promjene će se uvoditi postupno, a na digitalnoj etiketi će biti navedeni podaci o sastavu proizvoda, uključujući udio recikliranog materijala, zatim zemlja podrijetla, način proizvodnje, usklađenost s kemijskim propisima te informacija o ugljičnom otisku.
"Dobar dio naših građana nema pametne telefone i ne zna se služiti time. To je onda svojevrsna diskriminacija potrošača jer svi imamo pravo znati od čega se sastoji, na koji način se održava", rekla je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. za Dnevnik Nove TV.
Foto: Osijek031.com
