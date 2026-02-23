1.703.843 osoba

792.300 žena

0,8 posto

0,6 posto

1.476.487 osoba

mjesečni pad

rast od 0,4 posto

obrtu i slobodnim

1,2 posto

osiguranih poljoprivrednika

6,4 posto

4,9 posto

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje

Foto: Pexels.com/Ilustracija

U siječnju 2026. u Hrvatskoj je bilo zaposleno, od čega. U odnosu na prosinac 2025. zaposlenost je pala za(žene za 1,5 posto), dok je na godišnjoj razini zabilježen rast odU pravnim osobama bilo je zaposleno(699.055 žena), uzod 0,7 posto, ali godišnji. Zaposlenost uprofesijama smanjena je zana mjesečnoj razini, a pad je zabilježen i kod(0,5 posto).Broj nezaposlenih u siječnju porastao je zau odnosu na prosinac, a stopa registrirane nezaposlenosti iznosila je(za žene 5,5 posto).Podaci o zaposlenima preuzimaju se iz administrativnih izvora, među ostalim od