Vijesti::Communis
U siječnju 2026. u Hrvatskoj je bilo zaposleno 1.703.843 osoba, od čega 792.300 žena. U odnosu na prosinac 2025. zaposlenost je pala za 0,8 posto (žene za 1,5 posto), dok je na godišnjoj razini zabilježen rast od 0,6 posto.

U pravnim osobama bilo je zaposleno 1.476.487 osoba (699.055 žena), uz mjesečni pad od 0,7 posto, ali godišnji rast od 0,4 posto. Zaposlenost u obrtu i slobodnim profesijama smanjena je za 1,2 posto na mjesečnoj razini, a pad je zabilježen i kod osiguranih poljoprivrednika (0,5 posto).

Broj nezaposlenih u siječnju porastao je za 6,4 posto u odnosu na prosinac, a stopa registrirane nezaposlenosti iznosila je 4,9 posto (za žene 5,5 posto).

Podaci o zaposlenima preuzimaju se iz administrativnih izvora, među ostalim od Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




