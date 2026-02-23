Kontinuitet vrhunskih rezultata: Mia Wild viceprvakinja Europe
23.02.2026. 9:30
Hrvatske reprezentativka i najistaknutija klupska atletičarka Slavonije-Žito Mia Wild ostvarila je još jedan zapaženi međunarodni uspjeh.
Na dvoranskom Prvenstvu Europe u Beogradu, u atletskoj dvorani na Banjici, osvojila je srebrno odličje u utrci na 60 metara s preponama. Istrčala je rezultat 8,24 i bila odmah iza svoje dobre poznanice iz „kraljice spotova“, šest godina starije Slovenke Nike Glojnarič koja je s vremenom 8,11 zauzela prvo mjesto i opravdala ulogu najveće favoritkinje ovoga natjecanja. Broncu je zaslužila Ukrajinka Anisiia Lochman sa svojih 8,29 sekundi.
Ovo je još jedan pokazatelj da Mia ima konstantu u svojim nastupima. Ispunila je očekivanja u vrlo jakoj konkurenciji na osječkom mitingu Memorijal Josipa Gašparca, da bi ovoga tjedna, prije puta u Beograd, sudjelovala na Otvorenom prvenstvu Zagreba gdje je i pobijedila (8,25).
Vjerujemo da će ovaj pozitivan i ohrabrujući niz biti nastavljen i na sljedećim natjecanjima, a dakako da joj čestitamo na balkanskom srebru, kao i njezinom treneru Saši Šešumu, kažu iz kluba.
Foto: AK Slavonija-Žito/Arhiv
