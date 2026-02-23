Slavonije-Žito Mia Wild

Foto: AK Slavonija-Žito/Arhiv

Hrvatske reprezentativka i najistaknutija klupska atletičarkaostvarila je još jedanmeđunarodni uspjeh.Na dvoranskom, u atletskoj dvorani na Banjici, osvojila jeu utrci na 60 metara s preponama. Istrčala je rezultat 8,24 i bila odmah iza svoje dobre poznanice iz „“, šest godina starije Slovenkekoja je s vremenom 8,11 zauzela prvo mjesto i opravdala ulogu najveće favoritkinje ovoga natjecanja. Broncu je zaslužila Ukrajinkasa svojih 8,29 sekundi.Ovo je još jedan pokazatelj da Mia ima konstantu u svojim nastupima. Ispunila je očekivanja una osječkom mitingu, da bi ovoga tjedna, prije puta u Beograd, sudjelovala na Otvorenom prvenstvu Zagreba gdje je i pobijedila (8,25).kažu iz kluba.