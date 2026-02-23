Svečanom akademijom

Foto: Osijek.hr

u subotu je obilježeno 25 godina rada. Obljetnici je nazočio i osječki gradonačelnik, koji je tom prigodom istaknuo važnost kontinuiranog djelovanja kluba za lokalnu zajednicu.– poručio je gradonačelnik Radić.Gradonačelnik je uputio i posebne čestitke, predsjednici kluba, zana očuvanju i osnaživanju izviđačke tradicije u Osijeku. Naglasio je kako su generacije mladih Osječana upravo u Javoru učile što znači biti dio zajednice, preuzeti odgovornost i brinuti o drugima.– dodao je gradonačelnik.Predsjednica kluba Jadranka Kokolari istaknula je kakopredstavlja značajno razdobljerada u gradu.– kazala je Kokolari.Izviđački klub Javor danas okuplja okorazličitih dobnih skupina,. Aktivni rad s djecom i mladima obuhvaća učenike nižih i viših razreda osnovne škole te mlade od 15 do 30 godina, kojih je u aktivnom članstvu između 40 i 50.Uz redovite aktivnosti, klub provodi brojne projekte na. Kroz te programe, koji su otvoreni i za pridružene članove, tijekom godine prođe između 1.000 i 3.000 djece i mladih.