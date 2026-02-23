Izviđački klub Javor proslavio 25 godina rada
23.02.2026. 8:11
Svečanom akademijom u subotu je obilježeno 25 godina rada Izviđačkog kluba Javor Osijek. Obljetnici je nazočio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, koji je tom prigodom istaknuo važnost kontinuiranog djelovanja kluba za lokalnu zajednicu.
– Četvrt stoljeća rada i djelovanja Izviđačkog kluba Javor svakako je hvalevrijedno i danas smo to došli obilježiti i proslaviti. Posebno čestitam na predanom radu s mladima i djecom, oni su dodatna snaga i dodana vrijednost gradu Osijeku – poručio je gradonačelnik Radić.
Gradonačelnik je uputio i posebne čestitke Jadranki Kokolari, predsjednici kluba, za 50 godina rada na očuvanju i osnaživanju izviđačke tradicije u Osijeku. Naglasio je kako su generacije mladih Osječana upravo u Javoru učile što znači biti dio zajednice, preuzeti odgovornost i brinuti o drugima.
– Zahvala ide svim volonterima, voditeljima i roditeljima koji su omogućili da ova priča traje 25 godina. Grad Osijek i dalje će biti partner Izviđačkom klubu Javor i nastaviti ga podržavati. Želim im da i u budućnosti budu jednako snažni i otporni kao drvo javor po kojem nose ime – dodao je gradonačelnik.
Predsjednica kluba Jadranka Kokolari istaknula je kako 25 godina predstavlja značajno razdoblje kontinuiranog i aktivnog rada u gradu.
– Osječki Javorovci s ponosom nose osječku zastavu gdje god bili, u Hrvatskoj, regiji ili svijetu. Promičemo mir među ljudima te potičemo djecu i mlade na razvoj životnih vještina kako bi postali aktivni građani i korisni članovi društva – kazala je Kokolari.
Izviđački klub Javor danas okuplja oko stotinu članova različitih dobnih skupina, od sedam do 85 godina. Aktivni rad s djecom i mladima obuhvaća učenike nižih i viših razreda osnovne škole te mlade od 15 do 30 godina, kojih je u aktivnom članstvu između 40 i 50.
Uz redovite aktivnosti, klub provodi brojne projekte na lokalnoj, državnoj i europskoj razini. Kroz te programe, koji su otvoreni i za pridružene članove, tijekom godine prođe između 1.000 i 3.000 djece i mladih.
Foto: Osijek.hr
– Četvrt stoljeća rada i djelovanja Izviđačkog kluba Javor svakako je hvalevrijedno i danas smo to došli obilježiti i proslaviti. Posebno čestitam na predanom radu s mladima i djecom, oni su dodatna snaga i dodana vrijednost gradu Osijeku – poručio je gradonačelnik Radić.
Gradonačelnik je uputio i posebne čestitke Jadranki Kokolari, predsjednici kluba, za 50 godina rada na očuvanju i osnaživanju izviđačke tradicije u Osijeku. Naglasio je kako su generacije mladih Osječana upravo u Javoru učile što znači biti dio zajednice, preuzeti odgovornost i brinuti o drugima.
– Zahvala ide svim volonterima, voditeljima i roditeljima koji su omogućili da ova priča traje 25 godina. Grad Osijek i dalje će biti partner Izviđačkom klubu Javor i nastaviti ga podržavati. Želim im da i u budućnosti budu jednako snažni i otporni kao drvo javor po kojem nose ime – dodao je gradonačelnik.
Predsjednica kluba Jadranka Kokolari istaknula je kako 25 godina predstavlja značajno razdoblje kontinuiranog i aktivnog rada u gradu.
– Osječki Javorovci s ponosom nose osječku zastavu gdje god bili, u Hrvatskoj, regiji ili svijetu. Promičemo mir među ljudima te potičemo djecu i mlade na razvoj životnih vještina kako bi postali aktivni građani i korisni članovi društva – kazala je Kokolari.
Izviđački klub Javor danas okuplja oko stotinu članova različitih dobnih skupina, od sedam do 85 godina. Aktivni rad s djecom i mladima obuhvaća učenike nižih i viših razreda osnovne škole te mlade od 15 do 30 godina, kojih je u aktivnom članstvu između 40 i 50.
Uz redovite aktivnosti, klub provodi brojne projekte na lokalnoj, državnoj i europskoj razini. Kroz te programe, koji su otvoreni i za pridružene članove, tijekom godine prođe između 1.000 i 3.000 djece i mladih.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)