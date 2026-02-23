Servisne informacije [23. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
23.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti promjenjiva naoblaka, ujutro lokalno moguća i magla, a uglavnom u prvom dijelu dana u središnjim i istočnim predjelima rijetko može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura 3°C, a dnevna do 14°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:30 sati - Bilogorska 2-34 par, Kalnička 51, Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 6, 10, 1-21 nep
od 8:30 do 13:00 sati - Vinogradska 66-68 par, 72, Vrtna 2-20 par, 1-21 nep
Aljmaš, Dalj, Dalj planina, Aljmaš planina
od 8:00 do 15:00 sati - Aljmaš: Aljmaška planina, Mladena Palinkaša, Rudina balinac , Rudina bulićev dol, Rudina crkvina, Rudina klainac, Rudina kod bagremika, Rudina kod vilme, Rudina perinac, Rudina provalija, Rudina sad, Rudina stepanićevac, Rudina čauševac, Rudina čvorkovac,
Aljmaška planina; Aljmaška planina, Čačin dol, Šandora petefija,
Dalj: Bele Bartoka, Janoša Totha, Rudina busija, Rudina dolovi, Rudina gradac, Rudina kraljevo brdo, Rudina ljubojev čot, Rudina mala straža, Rudina pejakov čot, Rudina sadovi (cijele ulice)
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [23.-28.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [19.-25.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [19.-25.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Festival jezika GISKO 2026.
