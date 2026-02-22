Od slavonske zime do arktičkih -25 °C: Učenje bez granica
22.02.2026. 9:58
U sklopu Erasmus akreditacije OŠ Jagode Truhelke, tri djelatnice škole (Irena Bando, Vlatka Bosutić-Cvijić i Ana Vukojević) sudjelovale su od 25. do 29. siječnja 2026. na međunarodnom seminaru LIFE 2026.The Shadowing Experience u Rovanijemiju, u srcu finske Laponije.
Dočekale su ih prave arktičke temperature, koje su se spuštale i do −25 °C. Unatoč hladnoći, posebno ih je dojmila toplina, smirenost i susretljivost lokalnog stanovništva, tipična za laponski način života.
Program seminara bio je iznimno bogat i kombinirao je stručna predavanja, radionice, simulacije nastave te organizirane posjete školama. Posebno su se istaknula predavanja o finskom obrazovnom sustavu, dobrobiti učenika, inkluziji, mentalnom zdravlju i ulozi škole u stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja za učenje. Tijekom školskih posjeta imali su priliku promatrati redovnu nastavu, organizaciju školskog dana i odnos učitelja i učenika koji se temelji na povjerenju, samostalnosti i odgovornosti.
Finski sustav snažno je usmjeren na razvoj životnih vještina, a to se vidi i u nastavnim prioritetima: komunikacija i pismenost, matematika, prirodoslovlje, tjelesna aktivnost, umjetnost i rukotvorine, praktični predmeti poput domaćinstva (home economic) i tehničkog rada (prerada drveta, metala, šivanje...) te učenje u prirodi i održivi razvoj. Posebno su zanimljivi školski prostori-hodnici nisu samo prolazi nego pažljivo osmišljeni centri aktivnosti s udobnim kutcima za čitanje, igru, kreativni rad i druženje. Učenici ondje samostalno provode slobodno vrijeme, razvijajući socijalne vještine, suradnju i odgovorno ponašanje. Odmor provode vani, često na temperaturama oko -20, a kretanje i svjež zrak smatraju se nužnim za zdravlje i koncentraciju.
Sudjelovanje na seminaru omogućilo im je neposredno iskustvo jedne od najuspješnijih obrazovnih praksi u svijetu te donijelo brojne ideje primjenjive u školskom okruženju. Stečena znanja i primjeri dobre prakse snažno podupiru ciljeve Erasmus projekta — razvoj životnih vještina, mentalnog zdravlja, kvalitete poučavanja, digitalnih kompetencija i međunarodne suradnje škole.
Ovu mobilnost je u cijelosti financirala Europska Unija, program Erasmus plus.
Tekst i foto: Irena Bando
