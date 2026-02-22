Erasmus akreditacije OŠ Jagode Truhelke

Tekst i foto: Irena Bando

U sklopu, tri djelatnice škole () sudjelovale su od 25. do 29. siječnja 2026. na međunarodnom seminaru, u srcu finskeDočekale su ih prave, koje su se spuštale i do. Unatoč hladnoći, posebno ih je dojmilalokalnog stanovništva, tipična za laponski način života.Program seminara bio je iznimnoi kombinirao je stručna predavanja, radionice, simulacije nastave te organizirane posjete školama. Posebno su se istaknula predavanja o finskom obrazovnom sustavu, dobrobiti učenika, inkluziji, mentalnom zdravlju i ulozi škole u stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja za učenje. Tijekom školskih posjeta imali su priliku promatrati redovnu nastavu, organizaciju školskog dana i odnos učitelja i učenika koji se temelji na povjerenju, samostalnosti i odgovornosti.Finski sustav snažno je usmjeren na, a to se vidi i u nastavnim prioritetima: komunikacija i pismenost, matematika, prirodoslovlje, tjelesna aktivnost, umjetnost i rukotvorine, praktični predmeti poput domaćinstva (home economic) i tehničkog rada (prerada drveta, metala, šivanje...) te učenje u prirodi i održivi razvoj. Posebno su zanimljivi školski prostori-hodnici nisu samo prolazi nego pažljivo osmišljeni centri aktivnosti s udobnim kutcima za čitanje, igru, kreativni rad i druženje. Učenici ondje samostalno provode slobodno vrijeme, razvijajući socijalne vještine, suradnju i odgovorno ponašanje. Odmor provode vani, često na temperaturama oko, a kretanje i svjež zrak smatraju seza zdravlje i koncentraciju.Sudjelovanje na seminaru omogućilo im jejedne odobrazovnih praksi u svijetu te donijelo brojne ideje primjenjive u školskom okruženju. Stečena znanja i primjeri dobre prakseciljeve Erasmus projekta — razvoj životnih vještina, mentalnog zdravlja, kvalitete poučavanja, digitalnih kompetencija i međunarodne suradnje škole.Ovu mobilnost je u cijelosti financirala Europska Unija, program Erasmus plus.