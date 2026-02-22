35-godišnjak sprejem uništio tuđu imovinu
22.02.2026. 8:56
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 35-godišnjak iz Ernestinova počinio dva kaznena djela Oštećenje tuđe stvari.
Naime, sumnjiči ga se da je 15. veljače i 21. veljače došao pred kuću 42-godišnjaka u Osijeku, gdje je uporabom spreja dva puta išarao fasadu, garažna vrata, strujni ormarić i ulazna vrata, pričinivši ukupnu materijalnu štetu od oko 17.00 eura, izvijestili su iz policije.
Protiv osumnjičenog slijedi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
