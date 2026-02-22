Kriminalističkim istraživanjem

policijskih službenika I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jeiz Ernestinova počinioOštećenje tuđe stvari.Naime, sumnjiči ga se da je 15. veljače i 21. veljače došao pred kuću 42-godišnjaka u Osijeku, gdje je uporabom spreja dva puta išarao, pričinivši ukupnu materijalnu štetu od oko, izvijestili su iz policije.Protiv osumnjičenog slijedi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.