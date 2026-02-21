Nataša Tramišak

Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Đakovu

jednosmjensku nastavu

Osječko-baranjska županija trenutno provodi ukupno 19 projekata kojima, kroz investicije, rekonstrukcije, dogradnje i opremanje osnovnih škola, stvaramo preduvjete za uvođenje jednosmjenske nastave. Riječ je o snažnom investicijskom ciklusu vrijednom gotovo 74 milijuna eura, a najveći pojedinačni projekt upravo je Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Đakovo.



Vrijednost ovog projekta iznosi 12,6 milijuna eura, radovi su već započeli, a završetak je planiran do kraja 2027. godine. Dinamika izvođenja pokazuje da se projekt odvija prema zacrtanom planu, što nas posebno ohrabruje. Najvažnije je da će sva djeca na području naše županije imati jednake, moderne i kvalitetne uvjete za rad i provedbu nastavnih programa. U sklopu projekta u Đakovu posebna se pozornost posvećuje djeci s poteškoćama u razvoju. Nova zgrada, koja će se graditi uz postojeći objekt, bit će u značajnoj mjeri namijenjena upravo njima, kako bi se osigurali primjereni uvjeti za kvalitetan edukacijsko-nastavni i rehabilitacijski proces. Također, škola će napokon dobiti sportsku dvoranu i vanjske sportske terene, sadržaje koji su joj do sada nedostajali. Dogradnja će svojim gabaritima nadmašiti postojeću školsku zgradu, što jasno govori o razini ulaganja i ambiciji projekta. Riječ je o jednoj od najvećih škola u županiji, s više od 530 učenika, i uvjerena sam da ćemo ovim ulaganjem podići standard obrazovanja na jednu od najviših razina, na dobrobit naše djece i cijele zajednice

Andrija Šušak

U matičnoj školi trenutno je 535 učenika, a zajedno s područnim školama činimo snažnu i povezanu obrazovnu zajednicu. Izuzetno me veseli što smo pokrenuli ovaj projekt jer sam uvjeren da će značajno unaprijediti uvjete života i rada u našoj školi. Nakon završetka radova očekujemo još kvalitetniju organizaciju nastave, kao i stvaranje preduvjeta za cjelodnevnu školu. Posebno me raduje što ćemo unaprijediti prostore i sadržaje za djecu s teškoćama. U školi djeluje šest odgojno-obrazovnih skupina i tri posebna razredna odjela s ukupno 36 učenika, o kojima brine devet edukacijskih rehabilitatora. Novi prostori omogućit će još kvalitetniji rad i bolju podršku svakom djetetu. Naravno, projekt obuhvaća i pripadajuće sportske sadržaje koji će dodatno obogatiti školski standard. Zahvaljujem Osječko-baranjskoj županiji i Vladi Republike Hrvatske na potpori ovom hvalevrijednom projektu. Postojeća škola ima oko 3.200 četvornih metara, a dogradnjom dobivamo dodatnih 4.300 četvornih metara, što jasno pokazuje koliki iskorak činimo u stvaranju boljih i suvremenijih uvjeta za naše učenike

Antun Galić

intenzivno radi

Zahvaljujemo Osječko-baranjskoj županiji na snažnom angažmanu i naporima koje ulaže u ovu veliku i važnu investiciju. Grad je u projektu sudjelovao osiguravanjem dijela zemljišta potrebnog za izgradnju novih školskih kapaciteta. Ono što će Đakovčane posebno razveseliti jest činjenica da će se izgradnjom nove sportske dvorane u sklopu Osnovne škole Vladimira Nazora rasteretiti i gradska nastavno-sportska dvorana, osobito u pogledu termina za treninge i rekreaciju. Sve ove aktivnosti oko izgradnje i dogradnje škole značajno pridonose ne samo kvaliteti obrazovanja, nego i ukupnoj kvaliteti života u gradu Đakovu.

Gabrijela Čurković

Novi objekt škole povezan je s postojećom zgradom spojnim hodnikom, a sastoji se od prizemlja i kata. U prizemlju su smješteni blagovaonica i kuhinja, svi potrebni servisni prostori, čitaonica s knjižnicom te kabineti. Na katu se nalazi deset učionica namijenjenih djeci s poteškoćama u razvoju, dvije senzorne sobe te dodatni prateći prostori. Dogradnja školskog dijela obuhvaća oko 2.500 četvornih metara, dok nova sportska dvorana, kao samostalni objekt, ima površinu od 1.700 četvornih metara. Ukupno se gradi 4.200 četvornih metara novog prostora, što zajedno s postojećih 3.600 četvornih metara znači da će škola raspolagati s gotovo 8.000 četvornih metara suvremenog školskog prostora. Nakon dogradnje škola će imati ukupno 35 učionica, a u tijeku je i postupak nabave opreme za cjelokupan novi prostor. U vanjskom dijelu predviđeni su sportski tereni za rukomet, košarku i odbojku, atletska staza, zaletište sa skokom u dalj te stolovi za stolni tenis. Za djecu s teškoćama osigurat će se i dva posebno prilagođena igrališta te učionica na otvorenom, kako bi se nastava i rehabilitacijske aktivnosti mogle provoditi i izvan zatvorenog prostora

Županicasa suradnicima obišla je radove na dogradnjikoji se provode radi osiguravanja uvjeta za prelazak na– kazala je županica.Ravnatelj OŠ Vladimira Nazora u Đakovurekao je kako uz matičnu školu, nastavu održavaju i u dvije područne škole – u Đakovačkim Ivanovcima i Đakovačkom Pisku. -– istaknuo je Šušak.Zamjenik gradonačelnika Grada Đakovanaglasio je kako se posljednjih godina u samom središtu grada, izgradnja novih prostora osnovne škole trenutno je najveći projekt. -Pročelnica Upravnog odjela za investicije, infrastrukturu i razvojne projekteobjasnila je kako se u ovom projektu dograđuje objekt škole i objekt dvorane. -– zaključila je Čurković.