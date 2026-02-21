Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Tijekom ovog tjedna potvrđena su još dva izbijanja visoko patogene influence ptica u Republici Hrvatskoj.

U Osječko-baranjskoj županiji bolest je potvrđena kod dva crvenokljuna labuda na jezeru Pinjuh u naselju Grabovac, općini Čeminac, a u Koprivničko-križevačkoj županiji na obali rijeke Drave, u naselju Sigetec, općini Peteranec kod crvenokljunog labuda i velikog vranca.

Od početka godine u Republici Hrvatskoj potvrđeno je ukupno šest izbijanja visoko patogene influence ptica, od čega su tri u Koprivničko-križevačkoj županiji te po jedno izbijanje u Zagrebačkoj, Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva podsjećaju da su divlje ptice koje obitavaju uz vodena staništa, osobito močvarice, prirodno otporne na bolest te u pravilu ne pokazuju kliničke znakove, zbog čega predstavljaju rezervoar virusa i značajan rizik za širenje bolesti na domaću perad.

Svi subjekti koji drže perad obvezni su kontinuirano provoditi biosigurnosne mjere propisane Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske, redovito pratiti zdravstveno stanje životinja te bez odgađanja obavijestiti ovlaštenog veterinara o svakoj promjeni zdravstvenog stanja, padu proizvodnih parametara bez utvrđenog uzroka (primjerice padu nosivosti, smanjenom uzimanju hrane i/ili vode), kao i o svakom uginuću peradi i drugih ptica, radi provedbe uzorkovanja i ranog otkrivanja bolesti, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Sva perad i ptice u zatočeništvu moraju se držati na način da je spriječen njihov kontakt s divljim pticama. Provedba biosigurnosnih mjera ključna je za sprječavanje unosa i širenja VPIP na objektima s peradi.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


