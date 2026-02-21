dva izbijanja

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Tijekom ovog tjedna potvrđena su jošvisoko patogeneu Republici Hrvatskoj.bolest je potvrđena kodna jezeru Pinjuh u naselju Grabovac, općini Čeminac, a una obali rijeke Drave, u naselju Sigetec, općini Peteranec kod crvenokljunog labuda i velikog vranca.Od početka godine u Republici Hrvatskoj potvrđeno je ukupnovisoko patogene influence ptica, od čega su tri ute po jedno izbijanje uIzpodsjećaju da su divlje ptice koje obitavaju uz, osobito močvarice, prirodno otporne na bolest te u pravilukliničke znakove, zbog čega predstavljaju rezervoar virusa i značajan rizik za širenje bolesti na domaću perad.Svi subjekti koji drže perad obvezni subiosigurnosne mjere propisane Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske, redovitoživotinja te bez odgađanja obavijestiti ovlaštenog veterinara o svakoj promjeni zdravstvenog stanja, padu proizvodnih parametara bez utvrđenog uzroka (primjerice padu nosivosti, smanjenom uzimanju hrane i/ili vode), kao i o svakom uginuću peradi i drugih ptica, radi provedbe uzorkovanja i ranog otkrivanja bolesti, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede.Sva perad i ptice u zatočeništvu moraju se držati na način da jenjihov kontakt s divljim pticama. Provedba biosigurnosnih mjera ključna je za sprječavanje unosa i širenja VPIP na objektima s peradi.