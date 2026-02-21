Ukidaju se zona zaštite i nadziranja zbog afričke svinjske kuge u Nemetinu
21.02.2026. 8:23
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavilo je Rješenje kojim se ukida zona zaštite i zona nadziranja koja je uspostavljena zbog izbijanja afričke svinjske kuge u objektu s držanim svinjama u naselju Nemetin, s obzirom na to da je od izbijanja bolesti proteklo 30 dana, da su provedene sve propisane mjere i aktivnosti te da nije bilo novih izbijanja bolesti.
Ukidanjem zone zaštite i zone nadziranja sva područja pogođena afričkom svinjskom kugom nalaze se u zonama ograničenja I, II i III sukladno Provedbenoj uredbi (EU) 2023/594.
Tijekom 2026. godine afrička svinjska kuga potvrđena je na jednom objektu s domaćim svinjama. U divljih svinja do 20. veljače 2026. godine ukupno je potvrđeno 98 slučajeva ASK-a, 2 u Vukovarsko-srijemskoj županiji i 96 u Osječko-baranjskoj županiji, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
