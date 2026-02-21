Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

ukida zona zaštite i zona nadziranja

afričke svinjske kuge

naselju Nemetin

nije bilo

98 slučajeva

Vukovarsko-srijemskoj županiji

Osječko-baranjskoj županiji

Foto: Pexels.com/Ilustracija

dostavilo je Rješenje kojim sekoja je uspostavljena zbog izbijanjau objektu s držanim svinjama u, s obzirom na to da je od izbijanja bolesti proteklo 30 dana, da su provedene sve propisane mjere i aktivnosti te danovih izbijanja bolesti.Ukidanjem zone zaštite i zone nadziranja sva područja pogođena afričkom svinjskom kugom nalaze se u zonama ograničenja I, II i III sukladno Provedbenoj uredbi (EU) 2023/594.Tijekom 2026. godine afrička svinjska kuga potvrđena je na jednom objektu s domaćim svinjama. U divljih svinja do 20. veljače 2026. godine ukupno je potvrđenoASK-a, 2 ui 96 u, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede.