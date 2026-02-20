ispravljanju zuba

Razlog?

dok ne bude pravo vrijeme

besplatne konzultacije

Ali što zapravo dobivate na tom prvom pregledu i kako izgleda cijeli proces?

Zašto uopće razmatrati Invisalign umjesto klasičnih aparatića?

1-2 tjedna

ortodontske anomalije

Glavna prednost?

Što se događa na prvom besplatnom pregledu?

30 i 45 minuta

zube, zagriz, stanje desni i čeljusti

Najzanimljiviji dio?

Koliko košta cijeli tretman i što utječe na cijenu?

Prvo, složenost slučaja. Postoje različite verzije Invisalign terapije:​

veća cijena

24 mjeseca

6 mjeseci

plaćanje na rate

Je li Invisalign zaista nevidljiv ili ljudi primjećuju?

nisu potpuno nevidljive

diskretan

skinuti

20-22 sata

Što ako ne održavate folije kako treba?

disciplinu

čistima

produžava

obavezne

[Sponzorirani članak]