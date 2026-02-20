Besplatan Invisalign pregled u OrthoDentalu: kako izgleda prvi dolazak i što dobivate?
20.02.2026. 20:30
Mnogi ljudi razmišljaju o ispravljanju zuba godinama prije nego što zapravo zakažu pregled. Razlog? Strah od nepoznatog, zabrinutost oko cijene, ili jednostavno odgađanje "dok ne bude pravo vrijeme".
Baš zbog toga posjetite orthodental.hr koji shvaća tu dilemu i nudi besplatne konzultacije kako bi vama olakšalili ovaj prvi korak.
Ali što zapravo dobivate na tom prvom pregledu i kako izgleda cijeli proces?
Zašto uopće razmatrati Invisalign umjesto klasičnih aparatića?
Invisalign providne folije predstavljaju ortodontsku revoluciju koja traje već dvadesetak godina. Za razliku od metalnih bravica zalijepljenih na zube, Invisalign koristi seriju prozirnih, prilagođenih folija koje postupno pomiču zube u željenu poziciju.
Svaka folija se nosi oko 1-2 tjedna prije prelaska na sljedeću. Liječe se gotovo sve ortodontske anomalije - od manjeg pomicanja prednjih zuba do složenijih malokluzija. Većina pacijenata nosi folije između 12 i 18 mjeseci, mada jednostavniji slučajevi mogu biti riješeni za šest mjeseci, a kompliciraniji zahtijevaju i do dvije godine.
Glavna prednost? Gotovo su nevidljive. Ljudi oko vas često neće ni primijetiti da nosite ortodontski aparat.
Što se događa na prvom besplatnom pregledu?
Prvi pregled obično traje između 30 i 45 minuta. Ortodont prvo razgovara s vami o tome što biste htjeli postići - možda vas smeta razmak između prednjih zuba, možda imate križni zagriz, ili jednostavno želite ravniji osmijeh.
Nakon razgovora slijedi pregled. Ortodont će pogledati vaše zube, zagriz, stanje desni i čeljusti. U nekim ordinacijama odmah naprave digitalni 3D sken vaših zuba (to zamjenjuje one stare, neugodne otiske). Taj sken omogućava ortodontu da vidi točno što treba raditi.
Najzanimljiviji dio? Digitalna simulacija. Specijalizirani softver pokazuje kako će se vaši zubi pomicati tijekom tretmana i kakav će biti konačni rezultat. To nije nikakvo nagađanje - vidite stvarni plan prije nego što krenete s terapijom.
Koliko košta cijeli tretman i što utječe na cijenu?
Ovdje dolazimo do pitanja koje svi postavljaju. Cijena Invisalign tretmana nije fiksna - ovisi o nekoliko faktora.
Prvo, složenost slučaja. Postoje različite verzije Invisalign terapije:
- Invisalign Express - do 7 folija po čeljusti, za kozmetičke korekcije frontalne regije
- Invisalign Lite - do 14 folija po čeljusti, za manje ortodontske anomalije
- Invisalign Full - neograničen broj folija, za kompleksne slučajeve
Što složeniji problem, to više folija trebate, i logično - veća cijena. Tretman koji traje 24 mjeseca bit će skuplji od onog koji traje 6 mjeseci. Zato je pametno trajanje tretmana razmotriti zajedno s ortodontom već na prvom sastanku.
Većina ordinacija nudi plaćanje na rate kako bi tretman bio pristupačniji.
Je li Invisalign zaista nevidljiv ili ljudi primjećuju?
Ovo pitanje postavljaju gotovo svi pacijenti. Realno gledano - Invisalign folije nisu potpuno nevidljive, ali su daleko diskretnije od metalnih aparatića. Iz normalnog razgovora na udaljenosti od metar-dva, većina ljudi neće primijetiti da nosite folije.
Ako netko stoji tik uz vas i gleda direktno u vaša usta dok govorite... možda će primijetiti. Ali u normalnim društvenim situacijama - na sastancima, fotografiranju, izlascima - Invisalign je izuzetno diskretan.
Tu je i praktična strana. Folije možete skinuti za vrijeme jela (što znači bez ograničenja u hrani), za pranje zuba, ili za neki poseban događaj. Ali - i ovdje dolazi hak - moraju se nositi minimum 20-22 sata dnevno da bi bile učinkovite. To znači da ih skidaju samo za obroke i higijenu.
Što ako ne održavate folije kako treba?
Invisalign zahtijeva disciplinu koju neki pacijenti podcjenjuju. Folije se moraju održavati čistima - ispirati ih svakog jutra i večeri mlakom vodom i četkicom. Nikad vruća voda jer će se deformirati.
Također, ako konstantno zaboravljate nositi folije ili ih gubite (što se događa češće nego što mislite), terapija se produžava. Svaka nova folija košta novac, tako da nepažnja može poskupiti tretman.
Redovite kontrole kod ortodonta su obavezne - obično svakih 6 do 8 tjedana. Ortodont provjerava napredak i daje vam sljedeći set folija. Preskakanje termina znači odgađanje konačnog rezultata.
[Sponzorirani članak]
