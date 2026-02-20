Zagrebački solisti

Krežmin ciklus

Dvorani Franjo Krežma!

subotu, 21. veljače 2026.

20.00 sati

Guyom Braunsteinom

Marija Zbiljskog

Vivaldija, Beethovena, Schuberta, Pártosa i Bacha

Guyom Braunsteinom

Core-event.co

Foto: Arhiv Zagrebačkih solista

stižu u, s početkom upredvođeni koncertmastorom, glasovitim violinistom, uz solistički nastup našegna bisernici, izvest će koncertni program na kojem će naći djelaBrojni sjajni glazbenici koji su kroz desetljeća postojanja bili članovi ansambla, oblikovali su i doprinijeli prepoznatljivosti Zagrebačkih solista kao sinonima vrhunskog muziciranja i ljubavi prema glazbi. U prilog tome govore i brojke: u 70 godina postojanja održali su više od 4000 koncerata na prestižnim svjetskim pozornicama, snimili preko 70 nosača zvuka i primili nebrojene visoke nagrada i priznanja.U subotu, 21.2. u goste dolaze predvođeni, velikom glazbenom „facom“ među violinistima. Ali ne samo violinistima - Braunstein je jednako uspješan dirigent i skladatelj: „jedinstven spoj virtuoznosti, odmjerenosti i kreativnosti u sviranju“. Kao malo tko, Braunstein zna uvjeriti i privući publiku uz glazbu koju joj predstavlja, ali zna i kako tu istu publiku izazvati, bilo zahtjevnim programima, sofisticiranim interpretacijama skladbi ili vlastitim djelima i aranžmanima.Najmlađi koncertmajstor u povijesti Berlinske filharmonije koji je kroz čitavo desetljeće pomogao oblikovati zvuk tog orkestra, sada to ogromno sviračko iskustvo prenosi i donosi u spoju sa Zagrebačkim solistima, i to na našoj koncertnoj pozornici Dvorane Franjo Krežma.Upravo na toj će im se pozornici pridružiti i Mario Zbiljski u izvedbi Vivaldijevog Koncerta u C duru za mandolinu i gudače. Bisernica u klasičnom ruhu, u izvedbi najboljeg domaćeg instrumentalista na tom tradicionalnom slavonskom instrumentu, u pratnji Zagrebačkih solista, ovaj put zvukom nas odvodi u razdoblje baroka, i raskošnu interpretaciju djela majstora baroknih koncerata Antonija Vivaldija.Krežmin ciklus pretplatnički je ciklus koncerata. Svi posjetitelji s cjelogodišnjim i polugodišnjim pretplatničkim ulaznicama s njima ulaze na koncert Zagrebačkih solista.U prodaji su i pojedinačne ulaznice za koncert na porti Kulturnog centra Osijek (pon-pet 8-23 sata) i online, putem sustava