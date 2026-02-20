Večer vrhunske umjetnosti: Zagrebački solisti i Guy Braunstein u Krežminu ciklusu
20.02.2026. 17:31
Zagrebački solisti stižu u Krežmin ciklus u Dvorani Franjo Krežma!
U subotu, 21. veljače 2026., s početkom u 20.00 sati predvođeni koncertmastorom, glasovitim violinistom Guyom Braunsteinom, uz solistički nastup našeg Marija Zbiljskog na bisernici, izvest će koncertni program na kojem će naći djela Vivaldija, Beethovena, Schuberta, Pártosa i Bacha.
Brojni sjajni glazbenici koji su kroz desetljeća postojanja bili članovi ansambla, oblikovali su i doprinijeli prepoznatljivosti Zagrebačkih solista kao sinonima vrhunskog muziciranja i ljubavi prema glazbi. U prilog tome govore i brojke: u 70 godina postojanja održali su više od 4000 koncerata na prestižnim svjetskim pozornicama, snimili preko 70 nosača zvuka i primili nebrojene visoke nagrada i priznanja.
U subotu, 21.2. u goste dolaze predvođeni Guyom Braunsteinom, velikom glazbenom „facom“ među violinistima. Ali ne samo violinistima - Braunstein je jednako uspješan dirigent i skladatelj: „jedinstven spoj virtuoznosti, odmjerenosti i kreativnosti u sviranju“. Kao malo tko, Braunstein zna uvjeriti i privući publiku uz glazbu koju joj predstavlja, ali zna i kako tu istu publiku izazvati, bilo zahtjevnim programima, sofisticiranim interpretacijama skladbi ili vlastitim djelima i aranžmanima.
Najmlađi koncertmajstor u povijesti Berlinske filharmonije koji je kroz čitavo desetljeće pomogao oblikovati zvuk tog orkestra, sada to ogromno sviračko iskustvo prenosi i donosi u spoju sa Zagrebačkim solistima, i to na našoj koncertnoj pozornici Dvorane Franjo Krežma.
Upravo na toj će im se pozornici pridružiti i Mario Zbiljski u izvedbi Vivaldijevog Koncerta u C duru za mandolinu i gudače. Bisernica u klasičnom ruhu, u izvedbi najboljeg domaćeg instrumentalista na tom tradicionalnom slavonskom instrumentu, u pratnji Zagrebačkih solista, ovaj put zvukom nas odvodi u razdoblje baroka, i raskošnu interpretaciju djela majstora baroknih koncerata Antonija Vivaldija.
Krežmin ciklus pretplatnički je ciklus koncerata. Svi posjetitelji s cjelogodišnjim i polugodišnjim pretplatničkim ulaznicama s njima ulaze na koncert Zagrebačkih solista.
U prodaji su i pojedinačne ulaznice za koncert na porti Kulturnog centra Osijek (pon-pet 8-23 sata) i online, putem sustava Core-event.co.
Foto: Arhiv Zagrebačkih solista
