Foto: Pexels.com/Ilustracija

su 18. veljače u 15.05 sati u Osijeku zatekli, koji je kod sebe imao okošto su policijski službenici uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta oduzeli.70-godišnjak jea temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obavljene su pretrage domova i drugih prostorija na području Osijeka kojima se koristetijekom kojih je pronađeno i uz potvrdu oduzeto jošizvijestili su iz policije.Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 70-godišnjak i 35-godišnjak počinili kazneno djeloProtiv dvojca slijediOpćinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, dok protiv 48-godišnjaka slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenog prekršaja iz članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.