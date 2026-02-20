Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Policijski službenici Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske su 18. veljače u 15.05 sati u Osijeku zatekli 70-godišnjeg Osječanina, koji je kod sebe imao oko 500 grama marihuane što su policijski službenici uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta oduzeli.

70-godišnjak je uhićen, a temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obavljene su pretrage domova i drugih prostorija na području Osijeka kojima se koriste 70-godišnjak, 48-godišnjak i 35-godišnjak tijekom kojih je pronađeno i uz potvrdu oduzeto još 373,1 grama marihuane, dva jointa, dvije precizne digitalne vage te 1.300 eura, izvijestili su iz policije.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 70-godišnjak i 35-godišnjak počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Protiv dvojca slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, dok protiv 48-godišnjaka slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenog prekršaja iz članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


