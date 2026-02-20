Upala u zdravstvenu ustanovu i uzela što nije njezino
20.02.2026. 14:30
Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 44-godišnjakinja počinila kazneno djelo teške krađe.
Naime, 44-godišnjakinja je u vremenu od 13. do 16. veljače u Đakovu provalila u prostorije zdravstvene ustanove iz koje je ukrala 420 eura, izvijestili su iz policije.
Protiv osumnjičene slijedi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
