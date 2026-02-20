kriminalističkim istraživanjem

Provedenimpolicijskih službenika Policijske postaje Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jepočinila kazneno djelo teške krađe.Naime, 44-godišnjakinja je u vremenu od 13. do 16. veljače u Đakovu provalila u prostorijeiz koje je ukrala, izvijestili su iz policije.Protiv osumnjičene slijedi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.