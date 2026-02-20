Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.

U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:

Konzum - Vijenac I. Meštrović, Ive Tijardovića, Ulica 3.gardijske brigade Kune, Vladimira Nazora od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - [ZATVORENO]
Plodine - Huttlerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Bednjanska ulica, Josipa Jurja Strossmayera, Kralja Petra Svačića, Vukovarska od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - Gacka ul. od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - [ZATVORENO]
Spar - Strossmayerova od 7:00 do 21:00 sat
NTL - Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
BOSO - od 6:00 do 00:00 sati

Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]

Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




