nadbiskupijskom Vikarijatu

Hrvati BiH i HVO u stvaranju hrvatske države

Jakova Sedlara

Hrvoja Hitreca

Nataša Tramišak

Dragan Vulin

Svjedok jednog vremena

Ilije Ile Vrljića

Dajemo snažnu podršku filmskoj produkciji i dokumentarnim filmovima koji promoviraju istinu o Domovinskom ratu, koji govore o ulozi Hrvata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskog vijeća obrane, ali i svim hrvatskim braniteljima koji su doprinijeli stvaranju neovisne i samostalne Republike Hrvatske. Radujem se pogledati svjedočanstva svih onih koji su bili dionici događanja kako u Republici Hrvatskoj tako i u Bosni i Hercegovini, i koji još jednom pokazuju kako su i Hrvati u Hrvatskoj i Hrvati u Bosni i Hercegovini i cijela hrvatska dijaspora dio jednog nedjeljivog hrvatskog naroda. Zaista zahvaljujem još jednom hrvatskim braniteljima, bez obzira gdje su oni bili, na velikom doprinosu što se danas nalazimo u slobodnoj hrvatskoj državi. Mislim da im dugujemo veliku zahvalnost da se istina o Domovinskom ratu ne smije zaboraviti i da su upravo ovo načini kako tu istinu možemo očuvati živom i kako je možemo prenositi na sve generacije koje dolaze. Čestitam svakako još jednom cijelom timu, počevši sa Jakovom Sedlarom, Hrvojem Hitrecom, ali evo i gospodinom Vrljićem i svima koji su sudjelovali u kreiranju ovoga filma, na kojima su intenzivno radili, ali i svima onima koji su podijelili svoja svjedočanstva iz Domovinskog rata i rata u Bosni i Hercegovini

Dragan Vulin

Mislim da je iznimno važno čuvati istinu o ratu, Domovinskom ratu, ali ratu i u Bosni i Hercegovini, svemu onome što se ovdje događalo. I nekada, ja vjerujem da zaista nismo niti svjesni što znači stvaranje hrvatske države, dakle ono što često nazivamo ostvarenjem tisućljetnog sna, i to doista i je tako. I zbilja smo mi, na neki način, koliko god bile teške te godine, i povlaštena generacija koja je tome svjedočila, koja je to doživjela, i generacija u konačnici koja je to i ostvarila i izborila. Stoga, s iznimnim zadovoljstvom očekujem pogledati ovaj film koji će iznijeti nešto što ne smije biti zaboravljeno, što treba biti trajno zapisano i za sve buduće generacije, kao jedna istina, kako bi se odala počast i priznanje svim onim ljudima, pripadnicima HVO-a i svima koji su i na području Bosne i Hercegovine utjecali, pomogli i sudjelovali u stvaranju moderne hrvatske države

Ilija Ile Vrljić

Hrvati BiH i HVO u stvaranju hrvatske države

U filmu je scenarij napisao Hrvoje Hitrec, redatelj je Jakov Sedlar, narator Dragan Despot, a ja sam kao producent pazio da film ugleda svjetlo dana. Film obrađuje izvorne teme i ljude koji su autentični i mogu posvjedočiti tom vremenu i prostoru, gdje su se odvijale određene operacije. U filmu sudjeluje oko 40 izvornih govornika, a obrađuje cijeli prostor Bosne i Hercegovine, s posebnim naglaskom na dvije operacije združenih hrvatskih snaga. Prva je operacija oslobađanje Doline Neretve i grada Mostara, poznata kao „Lipanske zore”, koja je stvorila preduvjete za oslobađanje južnog dijela Hrvatske i grada Dubrovnika. Zatim prolazimo kroz cijeli prostor BiH gdje su Hrvati bili uključeni u borbena djelovanja, a završavamo s operacijom Oluja, gdje su prikazane sve operacije i govornici koji su u njima sudjelovali. Taj dio filma temeljen je na knjizi generala Ademija, jednog od zapovjednika na tim prostorima. Inače, za film je korišteno i pregledano stotine sati arhivskog materijala kako bi se izdvojilo ono što najbolje odgovara vremenu, prostoru i svjedočanstvima sugovornika. Možda sam subjektivan, ali smatram da su Hrvati BiH i HVO imali jednu od ključnih uloga u stvaranju Hrvatske, posebno u dijelu Hercegovine kada je krenula agresija na Hrvatsku. Mi smo dali veliki doprinos da Hrvatska ostane cjelovita u današnjim granicama

Tekst i foto: OBŽ

u Osijeku održana je premijera dokumentarnog filma „”, redateljai scenarista, a nazočili su joj županicai zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka. Predložak za dokumentarni film bila je knjiga „” generala HVO-a i počasnog brigadnog generala Hrvatske vojske, ratnog zapovjednika 3. bojne HVO-a Mostar i 2. brigade HVO-a Mostar, koji je ujedno i producent filma.– kazala je županica Tramišak.Zamjenik gradonačelnika Grada Osijekačestitao je svima koji su sudjelovali u kreiranju ovoga filma, prije svega redatelju, scenaristu, ali i cijeloj ekipi. -– rekao je Vulin.General HVO-a i počasni brigadni general Hrvatske vojskeistaknuo je kako je u samom naslovu, „”, sadržana poruka o tematici koju film obrađuje. -– zaključio je Vrljić.