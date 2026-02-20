Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Na kopnu pretežno oblačno s kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura 3°C, a dnevna do 6°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Višnjevac
od 5:00 do 6:00 sati - A. Gustava Matoša 2-20 par, 1-27 nep, Augusta Cesarca 2-12 par, 1-29/a, Dravska 2-22 par, 1-21 nep, Ivana G. Kovačića 2-36 par, 1-29 nep, Kralja Tomislava 14-44, 41-97, Ulica Petra Preradovića 2-26, 1-23 nep, Ulica Petra Svačića 2-76 par, 1-43nep, Ulica Vatroslava Lisinskog 2-32 par, Školska 2-32/b, 1-39

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [16.-21.02.2026.] [program]

Kino:
- Kino Urania [19.-25.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [19.-25.02.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- SD Gradski vrt: Štarkomanija [2026.]



Objavio: Redakcija 031




