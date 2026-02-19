tehnički pregled

Dječjeg vrtića Bilje

završnu fazu

800.000 eura

U Dječjem vrtiću Grlica je oko 170 mališana u šest skupina. No kako je Općina Bilje posljednjih godina atraktivna mladim obiteljima koje se doseljavaju u potrazi za mirnim obiteljskim životom, a u blizini grada, kapacitete moramo širiti. Upravo smo zbog toga odlučili prijaviti projekt proširenja našeg vrtića

Željko Cickaj

nadležnog upravnog odjela

građevinskom dozvolom i glavnim projektom

nisu utvrđeni

Riječ je o dogradnji zgrade vrtića gdje će otvoriti prostor za nove skupine. Projekt je obuhvatio izgradnju funkcionalnih i energetski učinkovitih prostora prilagođenih suvremenim pedagoškim standardima, s naglaskom na sigurnost djece, kvalitetu boravka i optimalne uvjete za rad odgojno-obrazovnog osoblja. Time ćemo zadovoljiti potrebne kapaciteta za smještaj djece vrtićke dobi s područja naše općine

nastavlja ulagati

povećavaju se kapaciteti

Obavljen jenovoizgrađenog dijela zgrade, čime je projekt ušao uprije izdavanja uporabne dozvole. Riječ je o projektu vrijednom, a dograđeno je 300-tinjak kvadrata novog prostora.- kaže, načelnik Općine Bilje.Tehnički pregled proveden je od straneOsječko-baranjske županije, uz sudjelovanje predstavnika investitora - Općine Bilje, projektanata, nadzornog inženjera, izvođača radova te predstavnika nadležnih javnopravnih tijela. Pregledom je obuhvaćena cjelokupna izvedena građevina, projektna dokumentacija, instalacije, sigurnosni sustavi i svi tehnički elementi potrebni za nesmetano i sigurno funkcioniranje vrtića.Građevina je izvedena u skladu s, anedostaci koji bi sprječavali izdavanje uporabne dozvole. Time je potvrđeno da je objekt spreman za završetak administrativne procedure i početak rada.– rekao je Željko Cickaj, načelnik Općine Bilje.Dogradnjom vrtića Općina Biljeu predškolski odgoj i obrazovanje te stvarati bolje uvjete za najmlađe mještane i njihove obitelji. Ovim projektomvrtića i dodatno podiže standard javne infrastrukture u općini.