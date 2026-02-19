Bilje širi kapacitete vrtića: Novi prostor za buduće generacije
19.02.2026. 13:06
Obavljen je tehnički pregled novoizgrađenog dijela zgrade Dječjeg vrtića Bilje, čime je projekt ušao u završnu fazu prije izdavanja uporabne dozvole. Riječ je o projektu vrijednom 800.000 eura, a dograđeno je 300-tinjak kvadrata novog prostora.
- U Dječjem vrtiću Grlica je oko 170 mališana u šest skupina. No kako je Općina Bilje posljednjih godina atraktivna mladim obiteljima koje se doseljavaju u potrazi za mirnim obiteljskim životom, a u blizini grada, kapacitete moramo širiti. Upravo smo zbog toga odlučili prijaviti projekt proširenja našeg vrtića - kaže Željko Cickaj, načelnik Općine Bilje.
Tehnički pregled proveden je od strane nadležnog upravnog odjela Osječko-baranjske županije, uz sudjelovanje predstavnika investitora - Općine Bilje, projektanata, nadzornog inženjera, izvođača radova te predstavnika nadležnih javnopravnih tijela. Pregledom je obuhvaćena cjelokupna izvedena građevina, projektna dokumentacija, instalacije, sigurnosni sustavi i svi tehnički elementi potrebni za nesmetano i sigurno funkcioniranje vrtića.
Građevina je izvedena u skladu s građevinskom dozvolom i glavnim projektom, a nisu utvrđeni nedostaci koji bi sprječavali izdavanje uporabne dozvole. Time je potvrđeno da je objekt spreman za završetak administrativne procedure i početak rada.
- Riječ je o dogradnji zgrade vrtića gdje će otvoriti prostor za nove skupine. Projekt je obuhvatio izgradnju funkcionalnih i energetski učinkovitih prostora prilagođenih suvremenim pedagoškim standardima, s naglaskom na sigurnost djece, kvalitetu boravka i optimalne uvjete za rad odgojno-obrazovnog osoblja. Time ćemo zadovoljiti potrebne kapaciteta za smještaj djece vrtićke dobi s područja naše općine – rekao je Željko Cickaj, načelnik Općine Bilje.
Dogradnjom vrtića Općina Bilje nastavlja ulagati u predškolski odgoj i obrazovanje te stvarati bolje uvjete za najmlađe mještane i njihove obitelji. Ovim projektom povećavaju se kapaciteti vrtića i dodatno podiže standard javne infrastrukture u općini.
Tekst i foto: Ivana Plaščak
