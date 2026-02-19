Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Belišće utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 28-godišnjak sa šireg područja Našica tijekom ovoga mjeseca otuđio više bakrenih dijelova krova sa zgrade pravne osobe u Bizovcu, čime im je pričinjena šteta od oko 15.000 eura, izvijestili su iz policije.

Protiv osumnjičenog slijedi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




